緬甸多處武裝衝突持續，位於中部的馬圭（Magway）省一條村莊周二突然起火，大半條村落遭焚毀，最少兩名長者被活活燒死，一名牧童被槍殺，另有多人失蹤。當地居民表示，事發前軍方曾與反對派發生武裝衝突，軍方入村後找不到游擊隊員，於是放火燒村，緬甸官方電視台則稱火災是「恐怖分子」所為。

逾九成房屋焚毀

起火的健馬村（Kin Ma）約有1,000名居民。路透社按照美國太空總署的衞星追蹤系統追查，估計火警在香港時間周二晚上約11時發生，火勢非常猛烈，全村237間房屋事後只有10間未化為灰燼。

村民透露緬軍周二與全國團結政府成立的「人民防衞部隊」（PDF）爆發衝突，反對派武裝撤退後，軍方便入村縱火，幾乎全條村遭付諸一炬。另一名村民表示，大部分村民在緬軍開第一槍後，已逃到附近叢林，但兩名行動不便的長者被燒死，另有多人失蹤，他形容火勢非常大，「整條村都是火，我們一邊從槍火下逃生，只能從遠處遙望」。據報兩名被燒死的長者是夫婦，另有一名牧童腿部中槍失救死亡。

游擊隊通知村民疏散

美聯社引述村民指，緬軍周二入村是想搜尋游擊隊員，但人民防衞部隊事前已洞悉軍方動向，通知村民疏散，軍方下午入村時，全村只有4至5名居民，沒有其他發現，士兵隨後便縱火燒村。該名村民坦言不敢再回到村莊，「即使回去也沒屋可住了」，會到其他村落暫住。

英國駐緬甸大使楚格（Dan Chugg）譴責緬軍行為，形容軍方燒村及導致長者死亡，再一次顯示其惡劣罪行，批評軍方毫不在意緬甸人民。緬甸官方MRTV電視台則指火警是由「恐怖分子」造成，形容任何提出其他起火原因的傳媒，都是蓄意抹黑軍方。

緬甸國足隊員拒隨隊返國 尋求日本庇護

另一方面，緬甸國家足球代表隊門將佩連昂（Pyae Lyan Aung，譯音）周四透過律師表示，他已向日本尋求政治庇護。佩連昂上月以後備門將身份隨隊到日本作客，出戰2022年世界盃外圍賽，並於奏國歌期間舉起三指手勢抗議緬軍統治。佩連昂上周三在大阪機場準備隨隊回國時，向關員表示不會登機，並將尋求政治庇護，目前正辦理相關程序。

日本放送協會（NHK）周三播出佩連昂受訪片段，他表示假如自己回國，生命將有危險，因此決定留在日本，期望日本政府和國民了解緬甸的境況。佩連昂的律師形容，佩連昂舉起三指手勢後，明顯已變成政治難民，希望當局盡快批准庇護。

法新社/美聯社/英國廣播公司

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）