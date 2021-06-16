以巴衝突再起，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯向以色列發放燃燒彈氣球，造成多處起火，以軍空襲加薩還擊。事件打破以巴維持僅25日的停火協議，勢對以色列新政府造成衝擊。

以色列新政府批准極右組織在東耶路撒冷舊城區遊行，觸發新一輪以巴衝突。是次遊行是為紀念1967年以色列中東戰爭中佔領東耶路撒冷。巴人不滿遊行路線穿越舊城區的穆斯林區，認為等同挑釁。哈馬斯呼籲巴人「抵抗」，並召集他們前往舊城區及阿克薩清真寺集會，「反抗佔領者」。遊行隊伍決定改道，先圍繞舊城區再前往哭牆，避開穆斯林區。

以警射橡膠子彈驅散巴人

遊行開始前，大批以色列警察在起點大馬士革門一帶戒備，他們發射閃光彈及橡膠子彈驅散巴人。數以百計民眾參與遊行，大部份為年輕男性，他們手持藍白色的以色列國旗，一邊唱着具宗教意義的歌曲，一邊跳着舞。

有較為激進的猶太民族主義者一度高呼「殺光阿拉伯人」、「燒毀他們的家」及「耶路撒冷全都是猶太人的」。事件造成最少33名巴人受傷，亦有兩名警員須接受治療。警方指，行動中拘捕17人，他們涉嫌向警方投擲石頭或施襲。

以色列媒體指，與哈馬斯有聯繫的巴人於加薩邊境，把已附上易燃物的氣球放上天，導致鄰近的以色列農田約二十處起火。以軍隨即發動空襲還擊，向哈馬斯在加薩市多個據點，包括訓練基地及會議室，以及南部城鎮汗尤尼斯施襲，暫未知死傷數字。以軍強調已準備應對一切情況，包括在面對加薩的持續恐怖行為時，重新採取「敵意」行動。

哈馬斯發言人確認受到空襲，聲言巴人會繼續在耶路撒冷「頑強抵抗並捍衞他們的權益及聖地」。分析認為，哈馬斯發放燃燒彈氣球而非火箭炮，是因加薩經歷上一輪衝突後元氣大傷，尚未展開重建工作。上輪衝突造成至少260名巴人及13名以色列人民喪生。昨天約旦河西岸有巴人女子嘗試襲擊以軍遭擊斃。

空襲打破以巴生效未夠一個月的停火協議，亦是以色列新政府上台後，以軍首次攻擊加薩地帶。總理貝內特早前曾表示不能容忍燃燒彈氣球，並指如果被發射火箭炮，必須作出報復。

聯盟政府對遊行反對者眾

對於貝內特等右翼人士而言，舉辦是次遊行的意義重大，但在這個政治光譜包括左中右的新政府，反對者不少。聯盟政府內的「聯合阿拉伯名單」黨魁曼蘇爾．阿巴斯坦言，沒有與貝內特討論過此議題。他稱：「若我們每件事都要爭論，毫無疑問這個聯盟會瓦解。」不過，他亦譴責今次的遊行具挑釁性，並指政府不應批准舉行。

將輪任總理的外交部長拉皮德則指，雖然政府是應該容許今次示威，但他批評那些一邊揮動以色列國旗，一邊高呼「阿拉伯人去死」口號的人，是以色列國民之恥，大斥他們的價值觀與國旗所代表的不同。

法新社/美聯社/路透社/美國《紐約時報》