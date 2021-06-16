瑞士日內瓦舉辦美俄峯會素有經驗，最經典是前美國總統列根1985年與蘇聯時期領導人戈爾巴喬夫的會晤，被視為令冷戰結束的關鍵。

多名記者憶述當日的會面，見證着兩人的關係由會面前的緊張，變得像一見如故。他們稱其中兩個令人難忘的時刻，是列根與戈爾巴喬夫的第一次握手，過程持續約七秒鐘；另一幕則是二人相視而笑，形容他們就像「老朋友」。

選址促成日內瓦公約別墅

美國總統拜登與俄羅斯總統普京的峯會，選址18世紀建築拉格朗熱別墅內的圖書館，該地可俯瞰日內瓦湖。這座別墅曾在具有里程碑意義的國際協議中發揮作用，尤其是《日內瓦公約》。

為了今次峯會，瑞士動員約4,000名軍警、士兵及安全人員，作全方位戒備。日內瓦湖及湖畔將全面封鎖，空域亦關閉。拉格朗熱別墅及附近的公園，則被長達兩公里的帶刺鐵絲網安全籬笆圍繞住。瑞士第一軍區司令蘭格爾形容：「這是展示我們能力的良機。」鄰近瑞士的法國，當地警方亦做好準備。

峯會前夕，當地有數十名示威者聲援俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼。遊行事前已獲瑞士警方批准，但參加人數不多，有示威者呼喊「解放俄羅斯」的口號。

法新社/美聯社/路透社