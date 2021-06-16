（北美通訊）美國參議院一致通過，定6月19日紀念奴隸制結束的「六月節」（Juneteenth）為國定假期，並將法案交予眾議院。外界預料法案可輕易於眾議院通過。一旦通過並簽署成為法律，「六月節」將會成為美國第11個聯邦法定假期。

雖然這法案仍在處理，但全國多個關注的社區都形容是重大的文化勝利。其中一名支持者、非裔律師兼亞特蘭大全國有色人種協進會（NAACP）副主席里格斯（Gerald Griggs）表示，法案對非裔美國人意義重大：「作為奴隸的後裔，我希望國會最終通過法案，讓國家有一個公認的節日來慶祝奴隸制結束。」「我自小就與叔父及父親慶祝這個日子，這個一直都是我們的家族傳統。」

去年6月非裔男子弗洛伊德（George Floyd）遭白人警員跪頸致死事件觸發大規模的「黑人命可貴」（BLM）示威活動。里格斯相信這也是法案能在國會成功闖關的原因。里格斯感謝有份支持議案的議員，又表示他們抱着很大期望，希望法案通過，為社會進步邁進一大步。協進會計劃於亞特蘭大奧林匹克百年公園（Centennial Olympic Park）舉行一連三日的「六月節」遊行慶祝活動。

協辦活動的SMART基金會創辦人Scotty Smart，自5年前已希望「六月節」能成為亞特蘭大的年度盛事，以教育社區。「我認為是美國面對其醜陋真相的時候了。當我們討論美國獨立時，很多人會說是7月4日，但並非所有美國人，特別是非裔，在那時候都是自由的。今天仍有很多非裔並不認識『六月節』。將之定為國定假期，有助後人更清楚了解歷史。我們也可以正正式式地舉辦慶祝活動了。」

「六月節」法案由民主黨籍的德州眾議員李傑克遜（Sheila Jackson Lee）及共和黨籍參議員科寧（John Cornyn）提出。不過，共和黨籍參議員約翰遜（Ron Johnson）一度提出反對。他認為，這個假期純粹讓200萬名聯邦公務員獲得一天有薪假期，卻花費了納稅人6億美元。

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