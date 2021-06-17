北韓領袖金正恩周二主持勞動黨第八屆中央委員會第三次全體會議（三中全會），討論糧食問題，分析認為北韓今年糧食缺口達130萬噸。不過，外媒更關注37歲的金正恩健康問題，美聯社引述專家指出，金正恩可能為改善健康而減了10至20公斤。

承認糧食緊張 稱去年打風影響

朝中社周三報道金正恩召開全會，金正恩承認北韓面臨糧食短缺，稱去年颱風導致糧食生產計劃未能完成，形容「人民的糧食情況緊張」，需找出對策。韓聯社分析指，北韓去年接連遭颱風及暴雨影響，今年糧食缺口可能達到130萬噸。

會議還討論了疫情和經濟問題，但首天並未提到美國和南韓等議題，僅形容會議議程包括「當前國際形勢分析與我黨的應對方向」，預計周三討論。

專家：金正恩或為健康減肥 而非生病

近期金正恩的體重已不止一次受傳媒留意，美聯社分析朝中社周三發佈的照片，稱金正恩的錶帶更緊，臉部更瘦削，並引述觀察家指出，5尺8寸高的金正恩之前重約140公斤（約308磅），現在可能輕了10至20公斤（22磅至44磅）。

金正恩一向有吸煙和飲酒的習慣，其家族亦有心臟健康問題，其父金正日和祖父金日成均死於心臟疾病。南韓統一研究院分析員洪敏認為，金正恩減重很可能是為了改善健康，多於是生病的迹象，「如果他正經歷健康問題，他不會公開亮相主持勞動黨會議」。

總部設於首爾的北韓研究中心專家徐宇錫（Seo Yu-Seok，音譯）則認為，執政勞動黨最近增設第一書記職位，地位僅次金正恩，可能與金正恩的健康有關。他認為金正恩可能在高級官員敦促下同意設立該職位，但為免權力受削弱，因此至今仍未任命任何人。

美聯社／南韓《中央日報》／韓聯社

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