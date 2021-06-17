（北美通訊）最近網上大熱的換臉app Voilà，可以將用戶的樣子變成卡通角色，這樣的AI換臉應用程式愈見普遍，然而專家表示這些程式收集了不少個人樣貌照片，未知日後會被如何使用。

Voilà AI Artist有四種不同的選項，可以將你的照片轉為2D或3D卡通、甚至文藝復興或漫畫人物。用戶先上傳照片或即時拍照，選擇一種換臉模式後，可以保存圖像或將其上傳到社交媒體；Voilà 還有一項功能是可以專門修改名人的圖像，程式更提供不會出現廣告的收費版，iOS版每周3美元，Android版本每周2美元。

但數據分析師和及Voilà用戶Destiny Velez表示自己對Voilà私隱風險的擔憂微乎其微。Velez說，見到同事使用程式後覺得很有趣，因此下載並與家人及朋友分享。她表示，Snapchat等其他應用程序也有類似的濾鏡功能，因此她會繼續使用該應用程序，並不擔心私隱問題。

然而，網絡安全公司McAfee高級研究主管兼首席工程師波沃爾尼（Steve Povolny）表示，對於像Voilà這些應用程序，總會涉及到一些私隱問題需要留意，「我想大多數人現在都明白，你的臉也是一種身份認證工具，只是過去我們還不習慣保護它。」

他表示，我們的面貌包含了不少個人訊息，雖然人們已經了解到應用程序收集數據的相關風險，但是他們還沒有意識到未來這些數據將會如何被使用。雖然Voilà表示，照片將於24至48小時後刪除，卻沒有證據這些被刪除的照片真的徹底消失。

他表示，許多機構會透過多種方式並提出聲明來來取得民眾的個人資料及數據，這種模式也越來越普遍，逐漸被大眾接受。。隨著人工智能技術進步，波沃爾尼警告，用戶需要更加小心各種應用程序以及他們在社交媒體上發布的內容，「這是一項大規模的數據收集工作，我們真的不知道將來會如何被使用。」

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