英國廣播公司（BBC）前記者巴舍爾（Martin Bashir）偽造文件，誘騙已故英國戴安娜王妃接受訪問，上月有報告指高層明知他犯錯仍為他掩飾。新一份公佈的調查報告顯示，2016年有BBC高層明知偽造文件一事，但仍決定重新聘用巴舍爾為宗教事務記者；不過報告卻指管理層在重聘上並無犯錯，調查結論是「他的知識及經驗最符合該職位要求」。

報告指BBC新聞副總監門羅（Jonathan Munro）當時已知悉巴舍爾偽造文件，2016年巴舍爾正被考慮聘任為宗教事務記者時，門羅卻認為事件已經過去。調查報告亦揭發，在刊登廣告招聘宗教事務記者一職時，巴舍爾已是BBC管理層心中最佳人選，時任新聞部主管哈丁（James Harding）更邀請巴舍爾應徵該職位。

現年58歲的巴舍爾當年與時任總採訪主任的門羅在2016年6月23日相約飲咖啡。同年8月8日，他又跟哈丁和時任英國新聞編輯、現為英國新聞總編輯伯吉斯（Richard Burgess）飲咖啡。

報告是由BBC董事局成員麥夸里（Ken MacQuarrie）撰寫，他指當年參與重新聘用巴舍爾決定的人，都並不知道他在1995年使用欺騙方法採訪戴妃的全部細節，「他最終獲得聘用，是因為他的知識和經驗，被視為是最符合有關職位的要求」。他又指：「儘管在任命的過程中，經常會在咖啡會議中討論職位範圍，但它們不應該會對任何候選人帶來不公平的優勢。」

麥夸里雖然認為BBC在聘請過程中欠缺透明度，但沒有證據顯示高層有份掩飾，強調：「我毫不懷疑，如果有任何人……已經知悉現在公開了的事情的話……BBC將永遠不會重新聘用巴舍爾。」

上月由最高法院前法官戴森（John Dyson）發佈的獨立調查報告指，巴舍爾（Martin Bashir）涉偽造文件誘已故英國戴安娜王妃受訪，當中使用了欺詐的手段，嚴重違反BBC指引，斥BBC有份掩飾。BBC於1996年曾就事件作出調查，但高層卻放生巴舍爾，戴森指當年的調查「有缺陷及無效率」，認為BBC「未能達到其標誌性、高水平的誠信及透明度」。

英國《每日電訊報》／《泰吾士報》／《衞報》

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