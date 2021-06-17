美國增聯邦假期紀念奴隸制結束

美國國會周三以壓倒性的票數，通過將紀念奴隸制結束的「六月節」（Juneteenth）訂為聯邦法定假期，是38年來首次新增聯邦假日。

在參議院一致通過的翌日，眾議院以415票贊成對14票反對，通過將每年6月19日定為聯邦法定假期。這是1983年設立馬丁路德金紀念日以來，美國首個新增的聯邦假日。法案由民主黨提出，是近期少有獲兩黨支持的法案，令法案以出乎意料的速度獲國會通過。根據總統拜登的官方行程，他將於美國時間周四下午簽署法案，使之正式成為法律。

投下反對票的都是共和黨議員，其中蒙大拿州的議員羅森代爾（Matt Rosendale）指，這項立法完全是涉及「身份政治」，他說：「因為我會平等地對待每一個人，不分種族，而且我們應該集中專注於團結而不是我們的不同，所以我投反對票。」路易斯安那州共和黨議員希金斯（Clay Higgins）表示他會支持這項措施，但反對該法案命名為「六月節」的提議，稱法案帶有「國家獨立日」字眼，會與獨立紀念日產生混淆，他認為應該使用「解放」這個字眼。

「六月節」是1865年6月19日德州解放黑奴的日子。1980年，德州亦成為第一個將「六月節」定為法定假日的地區，「六月節」同時也是紐約、弗吉尼亞和華盛頓州僱員的有薪假期。

英國消防出動治療犬 救回意圖跳橋女子

英國一隻澳洲拉布拉多貴婦混種犬拯救了一名意圖跳橋自殺的女子，狗狗過往曾多次與消防部門合作，幫助及接觸一些受創傷的人士。

德文郡和康沃爾郡警方周二早上11時之前接獲報告，指一名女子站在德文郡M5公路橋上企圖自殺，緊急服務隊到場後談判人員曾與該名女士交談，但談判不果，情況越發令人擔憂。

後來一名消防員提議將曾在談話治療中接觸過受創傷者的小狗Digby帶來現場，轉移女子的視線。消防部門表示，2018年開始與澳洲拉布拉多Digby合作，並將其帶入事發現場。

當Digby達到現場時，女子立即回頭望及露出微笑，消防部門得以女子展開對話，並０她是否願意翻過欄杆來見Digby後，女子最後也答應，大約3時左右被帶去安全地區，道路亦重新開放。警方表示，該名女子隨後被送往接受精神健康治療。

英國廣播公司

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