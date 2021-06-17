（北美通訊）隨著疫苗供應量漸趨穩定，加拿大各地接種率越見理想。然而，各省囚犯在疫情下卻仍受染疫威脅，而且得不到足夠支援。有囚犯表示因獄中缺乏資訊，獄友對疫苗認知不足而卻步，同時又要面對多人共處一室而增加染疫風險，進退兩難。有志願團體因此主動與囚犯會面解答他們對疫苗的疑慮；然而監獄流動率高，而且當局對疫情反應過慢等因素以致未能阻止病毒在監獄爆發。

正當加拿大各省疫苗接種率穩健上升，確診數字逐步下滑之際，位於安大略省渥太華的卡爾頓拘留中心（Ottawa-Carleton Detention Centre）卻爆出至今最嚴重的一次病毒感染報告。據渥太華公共衞生部門稱，截至周一，已有 35 名囚犯和 5 名僱員被感染不同類型的病毒。而在林賽（Lindsay）的中東懲教中心（Central East Correctional Centre）亦爆發疫情，截至5 月底，該中心單日活躍個案為146宗。

此次並非監獄首次爆發疫情。根據加拿大廣播公司（CBC）數據顯示，截至上周三，加拿大各地超過6,700名囚犯染疫，足足是第一波疫情的十倍。而去年3月至今年6月的累計病例報告指，在省級監獄和聯邦監獄中，平均每一千名囚犯就分別有268人和126人染疫。相對監獄外每一千個加拿大人才出現37例的情況，足見囚犯染疫情況十分嚴重。而多倫多大學公共衞生學院流行病學家圖特（Ashleigh Tuite）則表示，在疫情早期已經可以從長期護理設施和露宿者收容所中反映出，要在密集居住環境中控制傳播風險是一件非常困難的事。

在如此高的染疫風險下，外界質疑當局太遲為囚犯接種疫苗。渥太華大學犯罪學副教授皮徹（Justin Piché）指囚犯被安排到非常後期才能接種疫苗，「我在疫情期間只是長期待在辦公室，卻比渥太華卡爾頓監獄任何一個人更早能接種疫苗。」

現時接種速度最快的是育空地區（Yukon）、努拿烏特地區（Nunavut）以及西北地區，早在1月底已在11間監獄增設診所，而且大多已完成兩劑接種。而曼尼托巴省（Manitoba）、阿爾伯達省（Alberta）和魁北克省（Quebec）在4月中已開始為囚犯接種。至於新斯科舍省（Nova Scotia）則是全國最後一個為懲教措施接種的省份，在5月3日才開始在懲教措施注射疫苗。

至於安省本來在3月開始計劃為囚犯接種，但一些在渥太華、多倫多和尼亞加拉（Niagara）地區的監獄卻延在5月中旬才開設首家診所接種疫苗。而爆發疫情的卡爾頓監獄，亦終於在5月18日設置第一間診所，然而監獄在四天後報告疫情爆發，亦是至今為止最嚴重的一次。

除了當局設立診所速度緩慢外，資訊流動不足亦令情況更加嚴峻。被關押在渥太華卡爾頓拘留中心多年、31歲的邦多拉考提（Deepan Budlakoti）表示，外界能在互聯網上接收資訊，但沒有渠道接受外來資訊的囚犯因對疫苗認知不足而對接種感到猶豫。「我們不清楚發生甚麼事，根本沒有足夠資訊去理解甚麼是疫苗。」他說，曾多次申請私人應診服務去評估疫苗對自身狀況和接種風險，但都沒有回音。邦多拉考提亦批評安省政府漠視囚犯，他直斥，疫情已爆發近年半，當局卻仍未能提供快速測試和適當的保護裝備來遏止監獄內傳播。

面對獄內資訊貧乏問題，更生組織多倫多約翰霍華德協會（John Howard Society of Toronto）一群志願者到監獄內與囚犯作一對一會面，解釋接種疫苗事宜，鼓勵更多囚犯接種。此外，志願小組發現，能容納473人的多倫多東部拘留中心（Toronto East Detention Centre），截至6月4日卻只有50名囚犯接種疫苗。志願者之一、家庭醫生布洛赫（Gary Bloch）認為該中心接種率只有13%，情況十分緊急，「我們已經歷了三波疫情，卻在現在才進入風險最高的熱點之一。」他表示，擔心現在對囚犯發放資訊太少，而且太遲。

加拿大廣播公司報道，如卑斯省（British Columbia）、沙斯卡寸旺省（Saskatchewan）、育空地區等已有超過7成囚犯接種。不過，安省省級監獄截至6月4日，同一周登記的6,827名囚犯中，約3,035人至少接種首劑疫苗，約佔44%，明顯較其他省份落後。而安省檢察部回應，監獄流動率高，6月初的疫苗接種數據是按當時時間點來計算，並非累計所有監獄囚犯的接種率。檢察部又表示，已安排醫護人員與囚犯單獨會面來解釋接種好處來釋除疑慮，從而增加獄內接種率。

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