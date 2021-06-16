「它一旦在這裏，便永遠在這裏」。加拿大艾伯塔省38歲女子雷切爾（Rachel，化名）去年8月發現自己曾遭丈夫下藥性侵，並拍攝影片上載至色情影片平台Pornhub，她隨即報警，儘管Pornhub事後移除影片，但備份仍在網上流傳，令她遭受沒完沒了的情緒困擾，更因此患上焦慮症。

去年8月雷切爾在家中硬碟發現一些照片，其後循此找到丈夫的Pornhub賬號，還有一段長4分鐘、自己被性侵的影片。Pornhub的影片資料顯示，片段是在2017年上載，截至雷切爾發現時已有逾4萬人次觀看過。雷切爾表示她不喝酒，亦記不起事發過程，相信是被下藥後性侵，而該影片亦有「安眠藥」（sleeping pills）的標籤。

難受感覺揮之不去 晚上屢驚醒

雷切爾隨即報警求助，Pornhub數天後移除影片，然而影片備份早已流傳到其他成人網站，總觀看次數逾20萬，至今仍能在網上搜尋得到。雷切爾表示當她在Google搜尋自己的影片時，竟出現逾10頁相關結果，「之後我不再數下去了，它只會沒完沒了」。

警方不久後拘捕雷切爾的丈夫，控告以性侵及未經同意下散播私密影像。雖然雷切爾已跟丈夫分開，但她事後患上焦慮症，經常做噩夢及驚醒，並感到作嘔及胃部不適，「那晚看到影片後我很難受，那感覺揮之不去」。

現時雷切爾仍會在網上搜尋影片的備份，每月花數天時間要求把它們下架，但不少網站毫不理會，她嘆道「你要靠自己，沒有人可以找，沒有人幫你」。

批Pornhub改革無用

美國《紐約時報》去年發表調查報道指，Pornhub成為協助性侵犯和兒童色情影片散佈的平台，Pornhub其後宣佈更改平台政策，加強審查影片內容，把逾1,000萬段未獲認證的影片移除下架，此後只准獲認證用戶或合作夥伴上載影片，付費用戶亦只可下載被上傳方准許下載的影片。

不過雷切爾認為，有關改革「幾乎沒有」改變甚麼，指人們毋須直接從Pornhub下載影片，只需擷取屏幕已可獲得備份，「人們可從Pornhub下載（影片），代表它（儲存）在硬碟，可以再回來，事實上也是如此」。加拿大政府私隱專員5月宣佈，調查Pornhub上未獲事主同意拍攝的影片，要求平台盡快刪除不合法的內容。

法新社

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