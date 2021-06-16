（北美通訊）不少航空公司受疫情影響而取消數千班航班。但如若遲遲未向乘客退款，或會面臨巨額罰款。美國運輸部周二指，加拿大航空（Air Canada）在疫情期間取消大量航班後，未有及時向旅客退款，將受重罰2,550萬美元。加航不服有關懲罰，揚言會上訴。

美國保障航空消費者辦事處（Office of Aviation Consumer Protection）周二表示，自去年3月1日起，運輸部收到超過6,000宗有關加航的退款投訴，認定加航未能及時退票而違法，重罰其2,550萬美元。

辦事處又表示，加航至少犯下5,110次違規行為，很多乘客等了5個月到13個月才收到退款；又指加航曾反駁因疫情的特殊情況，無需提供退款。事實上，美國聯邦法要求航空公司在取消或大規模更改航班時間表的情況下，如乘客提出退款要求，應在7天內辦理信用卡退款，現金購買的機票則需在20天內辦理。

面對巨額罰款，加航直言誓必上訴，並對辦事處提出的罰款表示質疑，認為運輸部有關退款的執行通知等同指引，並非正式且不具法律效力。

加拿大政府在4月推出59億加元聯邦援助計劃，要求已參與計劃的加航向受疫情影響而被取消航班的乘客退款。而加航在一份聲明中表示，已向符合退款條件的旅客退還超過12億加元；計劃亦為加航提供14億加元向購買了不可退款機票的美加旅客退款。

非牟利組織航空旅客權益（Air Passenger Rights）總裁盧卡奇（Gabor Lukacs）對是次懲罰表示歡迎，但不感意外。「美國政府基本上表明，你不能肆無忌憚地偷取消費者的錢，如果你偷了就要面臨懲罰。」他說，這次事件對加拿大運輸機構而言是個教訓，當局有責任約束航空公司。

美國運輸部表示，由於去年取消航班數量大增，因此容許航空公司有較長時間處理退款。然而，當局認為加航並未有真誠處理，令退款過程非常緩慢，會將是次投訴交予行政法官審理。當局又表示，罰款金額是取決於消費者所受的利益損害程度，以及為了未來能在退款程序上起阻嚇作用而定。

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