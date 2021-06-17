（北美通訊）「你有壓力，我有壓力」，有美國調查顯示指，原來美國、加拿大的職場壓力是全球之冠，其中又以女性所感受到的壓力最為嚴重。職場分析師指，僱主應從上而下主動溝通，並改善僱員福利，從而減低員工的焦慮和提高歸屬感。

美國民調機構蓋洛普（Gallup）周二發佈的全球工作環境調查報告指，美加員工在職場上所受壓力為全球第一，約57%受訪者表示在工作中感受到壓力，相比其他國家平均的43%高出14%；亦比去年的同類調查增加8%。

蓋洛普首度職場分析師哈特（Jim Harter）表示，自2009年以來，美國勞動人口的日常壓力、擔憂、難過等負面情緒的比率一直上升，而疫情期間，美國人對病毒、疾病、經濟不穩的擔憂和種族創傷等亦成為壓力加劇因素。

報告又指，職場女性的壓力尤其嚴重。美加有62%的職業女性報稱每日都感到壓力，而男性則為 52%。而女性壓力源自於照顧家庭、育兒等等；同時低薪一族或護理行業又以女性為主，這兩個群組在疫情期間所面對的壓力尤其嚴重。反觀西歐，由於社會福利制度完善，對父母和勞工的保障高，令當地女性的日常壓力水平反而有所下降。

然而，面對高壓環境，美國僱員對公司的參與積極度竟不跌反升，上升至 34%。對公司而言是好事，但哈特警告，員工對公司的參與積極度也會造成壓力上升，可能會讓員工對工作感到厭倦，以及引發心理健康問題；他建議在工作與生活之間必須取得平衡。

而報告亦反映年輕一代不再只向錢看，反而更重視薪金以外收穫。哈特指，如果僱主想吸引人材，有責任改善員工福利和提供學習機會。他建議雇主加強與員工交流，例如透過問卷調查和分組討論，了解僱員對公司政策、結構、福利等方面的評價，制定公司福利政策，再與職場健康、社交、財務、心理、同儕關係等五個元素聯繫起來，讓員工了解制定政策原因。

哈特補充，僱主並不能獨自處理公司人力資源問題，需要有著專業知識和經驗的經理階層來協助，各部門經理就是雇主與員工間橋梁的最佳人選。「決定員工忠誠度和幸福感的因素是非常具體的。僱主最需要做的，是讓經理們能有足夠和合適的能力，與屬下進行正確對話，這樣他們才能真正影響員工，並幫助他們找到所需的資源。」

他又指一個成功管理層應具有包容性和靈活性，因為管理層不僅可以為員工提供最佳資源，還可以向高層提議引入員工需要的新政策或福利。「經理最能充分了解員工生活狀況，從而調整工作來配合。一個真心改善員工福利的領袖，對整個公司文化很重要。」

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