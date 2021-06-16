人權觀察組織（Human Rights Watch）周三發表報告指，南韓的網上性罪行猖獗，未經女方同意的性愛圖片在網上隨處可見，嚴重影響受害女性的生活，部分人甚至打算自殺或離開南韓。同時受累於南韓根深柢固的性別不平等，受害女性尋求法律公義時，警方時常拒絕接受報案，甚至反過來指摘受害女性，令她們求助倍加困難，甚至有冤無路訴。

路透社形容，南韓是涉及偷拍鏡頭性罪行的全球重災區，不法之徒往往利用微型或隱蔽攝錄機偷拍受害人裸體、如廁、或性交過程；亦有不少個案涉及未經批准外洩私密照片，甚或拍下性侵或強姦的過程再放上網公開圖利。

除了不法之徒，受害女性往往在舉報時受到二次傷害，甚至預期她們應該自行從互聯網搜集證據，並監察互聯網會否再有她們自身的受害圖片被上載。

已婚僱主求歡不遂 竟藉送禮偷拍受害人

報告提及多宗案例，其中化名李藝琳的受害人被已婚僱主要求性交，她拒絕，數日後獲對方送贈一個時鐘，並把它放在睡房，但在一個半月後才發現內裡藏有隱蔽鏡頭，令她情緒大受困擾。即使事隔一年，她仍需要服食抗抑鬱和抗焦慮的藥物。

而化名吳秀珍的受害人在2017年遭受網上性罪行影響，她當時是一名學生，找來一份裸體模特兒的工作。即使合約訂明所有照片僅供私人觀賞，但嚴禁公開，但兩年後發現所拍的大量照片出現於收費下載網站。就算她報警求助，但照片未有刪除，反而有更多照片曝光，令她對自身前途大感憂慮，甚至想過輕生。

撰寫報告的人權觀察研究員巴爾（Heather Barr）在聲明指：「南韓的網上性罪行已經變得太過常見，太過令人擔憂，正影響著該國所有女性的生活質素。很多女性都告訴我們，她們會盡量避免使用公共廁所，並對公共場所、甚至家中可能藏有隱蔽鏡頭感到不安。更有數量令人警惕的網上性罪行受害人表示，她們曾經考慮過自殺。」

檢控數字十年翻10倍 仍有近半案件放棄檢控

巴爾今次的報告根據38次訪問和一個網上調查所撰寫，當中提到南韓刑事政策研究院的數據，包括偷拍在內的網上性罪行檢控數字，由2008年到2017年的10年間翻了10倍。情況近期被揭發在軍中也存在，連總統文在寅也開腔要求警方調查性侵指控增加的情況。

不過，在網上性罪行指控增加的同時，南韓檢察部門在2019年卻放棄了43.5%的相關案件檢控工作，放棄檢控的比例遠超其他常見罪案，例如殺人案的27.7%和搶劫案的19%。

報告提到，2020年近80%的偷拍案被告僅判處緩刑和罰款，認為南韓政府需要增加相關法律刑責，同時增加在警隊、檢察部門、法官的女性人數，並改善社會上性別不平等的情況。

路透社／人權觀察組織

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