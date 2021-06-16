美俄峯會周三在瑞士日內瓦舉行，會後俄羅斯國際文傳通訊社（Interfax）引述消息人士，說峯會「相當成功」。普京說與美國總統拜登會談並無壓力，難說兩國關係會否改善，但在增強互信方面「見到一絲希望」。

峯會連開場白時間全長不足四小時，較白宮預期的四至五小時短。普京和拜登會後各自舉行記者會。普京在記者會表示，與拜登的會談不存敵意，雙方有互相了解的意慾。他說雙方對話務實。雙方同意今年較早時互逐的大使重返崗位，為緊張關係降溫。

否認對美發動黑客攻擊

美國過往多次指摘俄羅斯黑客發動網絡攻擊。普京表示，雙方同意就網絡安全展開諮詢。他堅持世界大多數網絡攻擊來自美國，俄羅斯並非網絡攻擊主要來源國。他說，上月美國燃料運輸管道公司被黑客攻擊，普京說與俄當局無關。

普京表示，雙方還討論就改革最近延長的美俄《新削減戰略武器條約》（New START）舉行會談的可能性、烏克蘭加入北約、北極爭議、貿易等議題。普京說烏克蘭加入北約沒有討論餘地，又說美國對俄羅斯將北極軍事化的憂慮是杞人憂天，說俄只是「修復損壞了的基建」而已。

普京說拜登向他提出人權問題。俄反對派領袖納瓦爾尼２月被判入獄，普京說不點名指納瓦爾尼漠視法紀，回國時已知會被拘押，指對方仍刻意自投羅網，而他被判監亦是罪有應得。

普京回應俄反對派遭打壓時，表示不想類似美國國會大廈被衝擊事件或「黑人命可貴」（Black Lives Matter）運動在俄出現。

普京說拜登沒有邀請他訪美，他亦沒邀請對方訪俄。

路透社／美聯社

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