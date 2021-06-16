獲美國總統拜登提名出任國防部印太事務助理部長的拉特納（Ely Ratner）周三表示，共軍在台海的軍事活動破壞穩定也增加誤判風險。美方會仔細審查台海軍事平衡，確保美台國防合作與中國構成的威脅相稱。

目前擔任美國國防部長特別助理、負責國防部中國工作小組的拉特納周三出席參議院軍事委員會提名聽證會。他在證詞中表示，美國必須持續追求自由開放的印太地區，並投資包括台灣在內的區域盟友與合作夥伴網絡。

參議員霍利（Josh Hawley）詢問他對中國犯台製造既成事實的可能時，拉特納表示，中國尚未放棄對台使用武力，並越來越常在區域內動用侵略性與脅迫性的行為，「這令人真正憂心」。若美國未施以足夠的成本與阻止能力，中國可能利用對台侵略實現政治目的。

拉特納並指出，總統蔡英文致力於將台灣軍隊帶向正確的方向，對蔡總統期望發展一支更具機動性與彈性的軍隊所採取的步驟，他也倍感鼓舞。他期待上任後持續推動看到這項進程。

甫旋風造訪台灣，並宣佈美國將提供台灣75萬劑疫苗的參議員沙利文（Daniel Scott Sullivan），則憂慮前印太司令戴維森（Phil Davidson）對中國可能在六年內犯台的說法。對此，拉特納不願設下時間表。他表示，美方現在有能力阻止和擊敗中國的侵略，持續保持這點十分重要。

在拉特納提供給的書面答詢中也指出，中國尚未放棄對台使用武力。相反地，過去幾年看到的是中國解放軍快速現代化，以及中國致力於透過外交、資訊、軍事與社會經濟工具脅迫和削弱台灣安全。

拉特納指出，中國的這些行為破壞穩定，表明中國可能不再願意以和平方式解決與台灣的分歧。對此，美國必須保持警戒，在區域提供具有可靠威嚇力，未來他會持續關注台海安全局勢發展。

評估台海當前的軍事平衡，他表示，現今的解放軍以任務為中心，資源充足，在對台灣的直接軍事施壓，以及目的在威嚇、推遲或拒絕第三方干預等其他能力上發展快速。上任後，他會仔細審視台海目前軍事平衡，確保美國與台灣的國防合作與中國構成的威脅相稱。

拉特納並表示，近來共軍增加在台灣附近的軍事活動，也增加誤判風險，他會確保美國履行在《台灣關係法》下的承諾。他表示，將確保為台灣提供必要的國防用品，以及培訓與專業知識，以確保台灣武裝部隊具有充足威嚇力量，並鼓勵台灣專注於移動、具有成本效益與具彈性的能力，以作為台灣地理與社會優勢輔助。

他也重申，40多年來，美國在履行台灣關係法承諾所採取的行動一直是強有力、具原則且兩黨合作的。未來他會持續確保在台灣關係法、美中三公報與六項保證下的一個中國政策，持續優先考慮向台灣提供防禦武器與服務，並維持對台灣使用武力或其他形式脅迫的充足威嚇能力。

美國會議員重提《台灣防衞法案》

美國參眾議員周三同步在參眾兩院重提「台灣防衞法案」，確保美國具有阻止中國入侵台灣，不會造成既成事實的能力。

參議員霍利與科寧（John Cornyn）、戴恩斯（Steve Daines）、蒂利斯（Thom Tillis）、圖伯維爾（Tommy Tuberville）等人在參議院提出「台灣防衞法案」（Taiwan Defense Act）。眾議員加拉格爾（Mike Gallagher）、哈茨勒（Vicky Hartzler）、沃爾茲（Mike Waltz）等人也同步在眾議院提出法案。這項法案曾於去年分別在參眾兩院提出，但未能完成立法。

霍利表示，中共希望控制印太地區，就從台灣開始。不能讓北京得逞，這不僅是為了亞洲盟友與夥伴，也是為了所有生活與生計依賴於自由開放印太地區的美國人。

科寧指出，中國持續破壞印太地區穩定，美軍必須做好捍衞盟友的準備，並堅持對台灣等貿易與外交夥伴的承諾。這項立法將確保美國能在中國威脅台灣自治時有效協助台灣。

加拉格爾則表示，當有高層官員警告中共可能在未來6年侵略台灣時，有重建台海威嚇力緊迫感的需求。台灣自由對美國國家安全利益至關重要，這項法案確保美國有能力不讓中共有入侵機會。

17頁的法案立法目的，在維持美軍阻止中國對台灣與其他目的造成既成事實的能力。草案定義的「既成事實」（fait accompli）是指中國在美軍尚未作出有效反應前，利用軍事力量奪取台灣控制權，同時說服美軍相信採取應對行動將非常困難或得付出高昂代價。

法案引述國會意見指出，若中國能強迫台灣與中國統一，特別是透過軍事力量達成時，美國維護自由開放印太區域的能力將受到嚴重損害。台灣與包括美國在內的印太國家命運緊密相連。

法案指出，美國政策應是維持美國武裝部隊能力，不給予中國對台灣製造既成事實的機會。

中央社

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