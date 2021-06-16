（北美通訊）每年1月至4月是美國的「女童軍曲奇季」（Girl Scout cookie season），全國女童軍都會穿上整齊制服，向親朋或陌生人兜售一盒盒的曲奇。這個自1917年開始慢慢變成傳統的活動，於2021年的今年度遇上一個重大難題，因為疫症關係曲奇滯銷，尚未發市的超過1,500萬盒。

根據過往慣例，女童軍多數會於超級市場門外以及大廈的出入口兜售曲奇。由於疫情的關係，再加上全國女童軍會員減少，令曲奇只能夠經「非傳統」的方式有限度的出售，令已生產的曲奇囤積於美國女童軍的倉庫當中。女童軍曲奇售價為每盒5美元，每年平均銷量維持約2億盒。美國女童軍發言人帕里西（Kelly Parisi）表示，他們位於肯塔基州及印第安納州的烘焙廠中，生產了的1,500萬盒曲奇，至少1,200萬盒堆存在倉庫中。

除了在超級市場以及大廈外銷售曲奇，女童軍都會在大型活動以及網上銷售，不過帕里西坦言疫情問題成為銷售的最大障礙，曲奇大量囤積也相當罕見。

不過，在美國中西部，銷量雖然同樣下跌，但情況沒想像中那麼嚴峻。據了解，明尼蘇達州及威斯康辛河谷分會，今年的銷量只比去年跌了6%。總幹事波葛（Tish Bolger）有見去年網上銷量增加了一成，所以今年女童軍都轉到網絡銷售：「事實上還有很多人會買曲奇，只要他們見到你，就會買，有些人還一大堆的買。」她表示因為疫情問題，學校停課少了招收新會員的渠道，少了會員幫助銷售，也直接令她的分會獲得收益減少。

女童軍總會也因應疫情改變銷售方式，例如與外賣平台Grubhub合作，經平台買曲奇不用額外收費。面對龐大囤積，總會將部份曲奇捐出，贈予前線醫護人員以及軍方人士。此外，女童軍也表示曲奇現在也能賣，民眾可以經過女童軍網頁去買。

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