（北美通訊）成立半世紀，分校近140間的全美最大私校系統之一的ITT技術學院（ITT Technical Institute）2016年突然倒閉，影響師生近5萬人。美國教育部在5年後的周三宣佈，免除該校約1.8萬名學生的聯邦學生貸款債務，涉及金額5億元（美元，下同）。相關借款人會在未來幾星期收到通知。

教育部長卡多納（Miguel Cardona）宣佈這消息時表示，債務免除是代表拜登政府「為借款人挺身而出的承諾」，同時指出尚有其他相似個案的學生仍在等待幫助；另外亦需要加強問責制度，以堵塞其他以學術為名欺騙為實的機構。

高峯時有逾百間分校的ITT技術學院是一所牟利性質學院，主要收入依靠學生繳交的學費。但收錄門檻極低，學校教學管理混亂，無法達到認證標準，加上被指控使用誤導性的就業機會和其他數據來引誘學生報讀和申請貸款，2016年被奧巴馬政府拒絕再批學生貸款而結業。學校的1.8萬名借了聯邦學生貸款就讀的學生申請豁免還款，最終獲美國教育部接納。

教育部在今年較早前也免除了7.2萬名，就讀於另一所因誤導學生而倒閉的牟利學校科林斯學院（Corinthian Colleges）的學生的10億元學債。但兩間學校至今尚有數以十萬計的學生已申請減免或免除學債，正等待處理，涉及未償還債務達1.7兆元。

周三的公告表示，教育部門審查了ITT技術學院向潛在學生描繪就業前景﹐例如將被聘用的工作類型及畢業後預期能賺多少錢，另外亦誤導了潛在學生將學校的學分轉移到其他大學的能力，屬於重大失實陳述。消費者金融保護局、艾奧瓦州總檢察長辦公室和退伍軍人教育成功組織提供了證據，證明該組織竊取退伍軍人的學費減免福利。

協助學生的法律組織Project on Predatory Student Lending的法律總監康納（Eileen Conner）對於1.8萬名學生獲免除學債感到鼓舞，但重申仍在爭取數十萬名前ITT學生的30億美元學債豁免。她強調，不能要求這些借款人再多等一天，或要他們再為本不應發放的聯邦學生貸款再多付一元。

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