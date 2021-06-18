一場較往年提早出現、且持續時間更長的熱浪席捲美國西部，多地周三錄得至少37℃以上，處於歷史高位，其中加州棕櫚泉（Palm Springs）更達到48.9℃。專家關注這種極端天氣未來可能成為新常態，並令乾旱情況加劇。

多個州分氣溫處歷史高位

國家氣象局表示，亞利桑那州鳳凰城周三已是連續第二天錄得46℃，平了歷來紀錄，預計未來兩天會升至47℃。加州棕櫚泉周二氣溫達48.9℃；科羅拉多州的丹佛市周二達到創紀錄的38℃。氣象部門對科羅拉多州西部部份地區發出酷熱天氣警告，大部份地區過去都經歷嚴重乾旱。

內華達州拉斯維加斯就達到46.6℃，國家氣象局氣象學家薩爾門（John Salmen）預計該區到周日仍維持45℃或以上，並可能超過2017年6月20日創下的47℃最高紀錄。新墨西哥州氣溫亦創新高，但當地部份地區預計會下雨和雷暴，有望緩和熱浪。

研究乾旱和氣候變化的科學家指，美國西部在未來幾年可能會更常出現類似熱浪。加州大學洛杉磯分校（UCLA）氣候和火災科學家威廉斯 (Park Williams) 計算出美國西部的土壤，是自1895年以來最乾燥，「在夏季結束之前，我們可能會有二、三、四、五次這樣的熱浪」。

電力供應緊張

西部地區本周將有破紀錄的高溫，加州電網運營商要求居民在周四晚自願節省數小時電力。加州獨立電力系統運營商發出警報，要求民眾將恆溫器設置為華氏78度（25.5℃）或更高，關掉不必要的燈並避免使用大型電器。行政總裁邁因策爾（Elliot Mainzer）表示電網穩定，預計不用輪流停電，但未來幾天氣溫飆升，情況可能有變。

包括三藩市等地區陸續開放避暑中心，加州利弗莫爾市（Livermore）避暑中心職員克拉夫特 (Kathleen Craft) 表示，中午過後氣溫達37℃，不過只有一名女市民前來避暑，「我們預計明天氣溫達到108°F（42℃）時，會看到更多的人」。

高溫下山火難撲滅

蒙大拿州的氣溫超過38℃，增加撲滅山火難度，而自周二以來，蒙大拿州和懷俄明州至少有14宗火災報告。愛達荷州天氣乾燥，當局正為充滿挑戰的山火季做準備。

國家跨部門消防中心的氣象學家納斯拉爾 (Nick Nauslar) 本周告訴愛達荷州官員，當地80%地區處於乾旱狀態，其餘地區可能會在未來幾個月內經歷乾旱。他又指愛達荷州的春天，是過去126 年來第二乾燥的春天。

美聯社

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