伊朗周五舉行總統大選，由於憲法規定總統只可連任一屆，現任總統魯哈尼（Hassan Rouhani）不能再參選。候選人中以相當於首席大法官的現任司法總監萊希（Ebrahim Raisi）為大熱。萊希屬強硬保守派，其主要溫和派對手被取消參選資格後，勝算更高。不過無論是誰當選總統，都必須面對以下五大挑戰：

重振國家經濟

所有候選人都同意首要工作是重振國家經濟。2018年美國前總統特朗普決定退出伊朗核協議後，重新對伊朗實施制裁，重創伊朗經濟，而之後爆發的全球疫情更令問題雪上加霜。

2015年伊朗與美國、英國、法國、中國、俄羅斯及德國簽訂核協議，伊朗在核協議中承諾不會發展核武。外界當時預料此後外國資金會湧入伊朗，但特朗普退出核協議重新實施制裁，更加強制裁力度，令伊朗損失數以十億計美元的石油收入。

國際貨幣基金組織（IMF）指，2018年及2019年間，伊朗的國內生產總值連續兩年下跌超過6%，直至去年才稍微回升。失業率不斷攀升，伊朗貨幣里亞爾持續疲弱，通脹之下物價飆升，IMF預計今年通脹率達39%。

法國國際及戰略關係研究所研究員科維爾（Thierry Coville）稱：「如果撤銷制裁，宏觀經濟環境將變得穩定，經濟增長速度加快，通脹亦會放緩。」他續指，新任總統仍須管理公眾期望，「其中一個風險是，民眾期望所有問題都會立即改善，之後卻大失所望」。

改善外交關係

歐洲大學學院（European University Institute）研究員泰爾姆（Clement Therme）表示，即使伊朗核問題得以解決，西方投資者短期內亦不會可以立刻進入伊朗市場，「這必須要德黑蘭和華盛頓的外交關係正常化才會發生」。他補充指，新任總統需要小心處理與美國拜登政府的關係，避免繼續惡化，才可確保國家經濟有些微改善。

伊朗最高領袖哈梅內伊堅決反對與美國修好。總統大熱候選人萊希則表示，希望加強與鄰近國家關係。近年，伊朗視中國為友好合作夥伴。

制訂防疫對策

伊朗飽受COVID-19疫症蹂躪，是區內疫情最為嚴峻的國家。根據官方數字，約有三百萬人受感染，當中超過81,000人死亡；然而普遍都認為官方數字低估實際情況。

伊朗的疫苗接種速度亦非常緩慢，部分原因是受到美國制裁。美國減輕制裁力度，以及短期內推出伊朗自行研發的疫苗，或可幫助應付疫情。

改善形象 挽回人民信心

國家孤立，經濟受創，對伊朗人一切都歷歷在目。2017年冬天至2018年初、2019年11月的兩次血腥鎮壓，更在伊朗人民心中留下烙印。

2020年1月，伊朗革命衞隊聖城旅（Quds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）在美軍無人機空襲中遇刺身亡，美伊兩國關係緊張，伊朗發射導彈突襲伊拉克兩處美軍基地，數小時後革命衞隊錯誤擊落烏克蘭客機，民眾對軍方及政府所為深感不滿，民怨爆發，矛頭直指哈梅內伊。

改革派記者扎達巴迪（Ahmad Zeidabadi）稱：「信心危機非常嚴重，遍及社會各階層。」2020年2月的國會選舉有多達57%棄權票，當局擔心今次大選再次出現低投票率。扎達巴迪認為，下屆政府必須立即採取行動，包括取消禁用Telegram、Twitter等社交媒體及通訊軟件，以及停止打壓女性權益，挽回人民信心。

環境問題遭長期忽視

伊朗的環境問題逼在眉睫，氣候變化、水源短缺、沙漠化、城市空氣污染等種種問題存在已久，但一直被人忽視，就連三場總統大選電視辯論都無提及。

科維爾形容，政府似乎無法制訂全面政策應對環境問題。泰爾姆則指，環境問題成因「不是總統能力範圍所及」。扎達巴迪稱，非可持續發展的農業及工業活動耗盡水資源，破壞自然環境，「只是偶然下兩場雨就令當權者忘掉問題」。

法新社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）