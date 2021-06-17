疫情期間多地實施嚴格居家封鎖措施，英國更下令非必要行業安排員工在家工作。經過一年多，英國政府計劃修例，禁止僱主強制員工返回辦公室工作，預料暑假開始諮詢公眾，年底前立法。商界料將反對建議，警告將令勞工生產力下降，亦不利依靠辦公室的周邊行業，使城市活動永遠無法恢復正常。

英國政府消息人士透露，當局正審視賦予員工彈性上班的權利，例如家長可因應育兒需要自行決定晚一點才回到辦公室，員工亦可選擇在家工作，除非僱主能提出「良好理由」證明該名員工不宜在家工作，否則不得把拒絕返回辦公室視為曠工。

內閣辦公室國務大臣高文浩（Michael Gove）本周較早時率先建議推行在家工作與辦公室工作的「混合模式」，形容經過疫情，人們不會再回到昔日常態。內閣辦公室日前亦流出內部文件，顯示當局建議各部門首長在政府進一步放寬防疫限制後，仍毋須呼籲員工返回辦公室，政府亦正積極尋求方法，讓人們繼續在家辦公。首相約翰遜周三淡化報告的影響，形容報告「不反映政府思維。在作出任何決定前，我們需要就此改變分析更多數據」。

傳約翰遜反對在家工作

假如當局建議獲通過，預計疫情期間在家工作的員工日後將可選擇是否回到辦公室，預計將引起商界不滿。不過早前調查則顯示，員工普遍贊成延續在家工作。

政府內部據報亦對建議有分歧，其中首相約翰遜和財相辛偉誠此前均曾表示，僱員在辦公室工作有其好處，並警告一旦在家工作成為常態，將導致大量「喪屍城鎮」出現，消息人士指約翰遜直至近日仍然認為在辦公工作是好事。前首相貝理雅本周早前發表報告，警告假如在家工作安排繼續，英國可能流失近600萬個白領職位。

多名保守黨國會議員已表明反對在家工作常規化，肯辛頓選區下議員巴肯（Felicity Buchan）表示，假如員工繼續在家工作，倫敦市中心的商業活動將大受影響，亦有議員表明政府不應介入勞資關係。

企業管理層提出員工應回辦公室

近期已有部分企業管理層提出隨着疫情緩和，員工應回到辦公室，美國摩根史丹利因應美國疫情嚴峻，容許7萬員工在家工作，但隨着疫情受控，行政總裁戈爾曼（James Gorman）周一在年度「美國金融、支付和CRE大會」發言時，說員工是時候「返工」了。

他說：「毫無疑問，我們在摩根士丹利辦公室工作，那裏是我們教導員工、實習生學習的地方，那是我們培養人才的方式……既然你們可以外出吃飯，也可以回來工作。」他警告那些離開紐約避疫的員工，「如果想領紐約市薪金，就要在（紐約）五個行政區賺」。戈爾曼本人早就以身作則。據英國《每日郵報》報道，他自去年7月開始每周四天返辦公室，縱使他去年曾經中招。

華爾街各大銀行都逐漸召回員工回辦公室上班，例如高盛銀行，銀行特意為總部員工舉辦了音樂會，又提供免費食品以激勵士氣，高盛同時要求員工披露他們是否已注射疫苗；巴克萊銀行同樣打算本月恢復實體上班。至於滙豐銀行則尚未確定要求員工重返公司的日子，目前正採用靈活的工作模式，長遠計劃可大幅減少辦公室的佔地面積；而摩根大通亦計劃下個月將倫敦和紐約的員工召回公司。

英國《每日郵報》／cityam／《蘋果》資料室

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