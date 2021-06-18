根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.77億、死亡人數超過383萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,350萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過60萬。印度確診人數突破2,970萬，死亡人數超過38.1萬。巴西確診人數超過1,762萬，死亡人數超過49.3萬。法國、土耳其、俄羅斯確診超過500萬。英國、意大利、阿根廷確診則突破400萬。哥倫比亞、西班牙、德國、伊朗確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、墨西哥、烏克蘭、秘魯。印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等12國確診宗數均超越100萬大關。

美國投資$250億研發藥物對付病毒

白宮傳染病顧問福西（Anthony Fauci）說，美國將動用32億美元(約250億港元)加快發展抗病毒藥物，治療COVID-19及其他可爆發疫情的危險病毒。他說，目前不少有爆發疫情潛在危險的病毒，只有很少治療方法，包括伊波拉、登革熱、西尼羅河病毒和中東呼吸綜合症。不過他強調，疫苗仍是對付病毒的核心。

美國確保75萬劑疫苗盡快送達台灣

美國國務院亞太副助卿費德瑋（Jonathan Fritz）說，美台正密切合作，確保美方捐贈的75萬劑疫苗符合台灣規範，預期疫苗很快能送達。至於台灣代工疫苗可能，費德瑋透露，雙方有在談合作。費德瑋在參議院外交委員會亞太小組的聽證會上表示，無法提供疫苗付運的確切時程，但美台雙方正密切合作，確保符合台灣規範。他預期在很短時間內疫苗就會運送出去，也希望抵達後不久，台灣人民便可接種。

美聯社/中央社

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