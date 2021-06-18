伊朗總統選舉周五開始投票，強硬保守派教士、現任司法總監萊希（Ebrahim Raisi）當選呼聲最高。今屆大選有近600人報名，但憲法監護委員會取消絕大多數參選人的資格，最終只篩選出7名候選人；及後再有3人退選，僅餘4人爭奪總統寶座。多名改革派及異見人士號召杯葛選舉，估計選舉投票率或會大幅下跌。

現任總統魯哈尼因憲法任期限制不尋求連任。當局上月接受報名參選總統，報名期內有592人提交表格，包括40名女性，但最後只有7人獲准參選，且全是男性，最年輕的也已50歲。被DQ的參選人不乏知名人物，包括在魯哈尼政府的第一副總統賈漢吉里（Eshaq Jahangiri），以及屬保守派的伊斯蘭議會前議長拉里賈尼（Ali Larijani）等。

保守派大熱獲革命衞隊支持

大熱門萊希是保守派教士，現年60歲的他過去大部份時間擔任檢察官，上屆大選亦曾參選，但被魯哈尼以大比數擊敗，2019年獲委任為司法總監。他參選亦獲革命衞隊支持。

萊希在選戰中強調有力打擊貪污，並解決伊朗經濟問題，但其政治作風偏向保守，人權組織憂慮他一旦上台，國內的政治犯可能受到更差對待甚至遭殺害。萊希亦因侵犯人權的前科，目前正被美國制裁。

溫和派領軍人物是64歲的伊朗央行前行長赫曼迪（Abdolnasser Hemmati），他曾擔任伊朗駐華大使，2018年獲委任為央行行長，曾在魯哈尼和強硬派前總統艾哈邁迪內賈德麾下效力，顯示他有能力跟不同政見的人合作。

唯一一名屬改革派的候選人邁赫拉利扎德（Mohsen Mehralizadeh）周三宣佈退選，他表示希望集中改革派票源，但未點名支持赫曼迪。另外亦有兩名保守派參選人退選，並宣佈支持萊希。

最快3天後才有結果

投票在當地時間上午7時（香港時間上午10時30分）開始，午夜結束，但當局亦可臨時宣佈延長投票時間。另因伊朗採取人手點票，故得出結果的時間也會稍晚，估計最快3天後才會正式公佈結果，部份選區則可能較快。

近年伊朗因美國退出核協議並恢復制裁，經濟再次大幅轉差，各方正尋求重返談判桌。英國廣播公司（BBC）分析指，即使保守派勝出，預計亦不會妨礙談判。

投票率或大跌31百分點

由於選舉大部份參選人是強硬保守派，伊朗半官方機構ISPA民調估計，選舉投票率或只有42%，較四年前大選銳減31個百分點，若成真將是伊朗自1979年伊斯蘭革命以後，投票率最低的一次總統選舉，勢必削弱新政府民意授權。

伊朗最高精神領袖哈梅內伊周三發表演說，要求國民盡可能投票，形容一旦選舉投票率低，將使伊朗的敵人有機可乘，呼籲國民投票。

英國廣播公司/路透社/《華爾街日報》

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