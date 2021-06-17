伊朗今日舉行總統選舉，一般預期投票率將會非常低，總統魯哈尼（Hassan Rouhani）開腔，敦促民眾暫時放開對經濟艱困與強硬派統治的不滿，參與投票。而當選呼聲最高的保守派教士萊希，則聲言會領導「強而有力」的政府爭取維護魯哈尼促成的2015年伊朗核協議。

屬溫和保守派的魯哈尼在昨天最後拉票日在電視講話，促民眾「明天暫忘不滿」，別因為「一個機構或組織的缺點」而不投票。相信他是指憲法監護委員會篩選候選人之舉。這次選舉本有529人登記參加，惟改革和務實派人士幾乎全部無法入閘，七名過關候選人有五個是保守派或強硬派，溫和派和改革派各有一人。

然而，選前兩日，候選人數目再驟然減少近半，由七人變四人，唯一的改革派跟兩名強硬派都退出；四人中以強硬派代表司法總監萊希是大熱，只有溫和派的前央行行長赫曼迪可跟他一較高下。

保守派教士被指欽定當選

民眾憤懣，除了因當局橫蠻篩走溫和派總統參選人，亦因為生活艱苦。而造成經濟困境的原因，除了美國制裁措施外，也亦因官員貪腐和管理不善。大家亦未忘記前年當局大力鎮壓因燃料價格飆升引發的民眾示威；去年1月烏克蘭客機在伊朗境內被擊落釀176人死亡的事件，進一步加深民眾對當局的不停任。

官方民調預計，不滿情緒加上疫情影響，今日選舉投票率可能僅得41%，比歷屆、包括四年前上屆選舉的73%低得多。一位因為擔心被秋後算賬而不願具名受訪的55歲婦人說：「投票是侮辱了我的智慧。政府已選定了萊希，無論我們投票給誰都改變不了這結果。」

在伊朗國內外的異見人士，包括流亡的前王儲禮薩巴列維和已經被軟禁十年的反對派領袖穆薩維都號召抵制大選。但另一方面，不少改革派人物表態撐溫和派的赫曼迪，其中前總統哈塔米提醒民眾，不投票等如保證萊希勝出。因為候選人只要取得超過五成選票，就可直接當選，否則要舉行次輪投票。不過伊朗自1979年伊斯蘭革命以來，只有2005年舉行過次輪選舉。

伊朗2015年簽署核協議，同意限制核計劃，換取解除大部份經濟制裁措施。美國前總統特朗普2018年5月單方面退出協議並恢復制裁，到拜登上台後華府和德黑蘭開展間接談判，燃起挽救協議的希望，今次大選結果將左右核協議的未來。

除了選出總統，伊朗今日同時還會選舉市和村議會約20萬議員席位、6個國會議員席位和「專家會議」選舉。專家會議負責選舉伊朗最高領袖，共有88成員，今日共6席補選，而40名入閘候選人全部是男性。人口8,000萬的伊朗，有超過5,900萬登記選民。

路透社/美聯社

手機用戶請按此放大圖表