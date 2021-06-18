（北美通訊）加拿大5月通脹率連續第二個月以十年來最快的速度增長，高於市場預期。但有專家指，由於去年消費品價格下降，令基數偏低，從而導致通脹升高。

加拿大統計局周三報告顯示，從住房、汽油、食品等，幾乎所有價格都在急速上漲，加拿大的年通脹率從4月的3.4%上升至5月的3.6%，略高於分析師預計的3.5%，增長速度為十年以來最快。而加拿大豐業銀行（Scotiabank）市場經濟部副總裁霍爾特（Derek Holt）認為通脹率受基數效應影響，即去年消費品價格受疫情影響而下降，令基數偏低，導致通脹率上升。

報告續指，5月的住屋成本增加了 4.2%，為2008年以來的最大漲幅。基於房屋市場暢旺，隨着更多買家追求大型住宅和更高建築成本，已經連續16個月推高業主重置成本指數（replacement cost index），比去年同期上漲 11.3%，為1987年以來最大增幅。而房價亦未受疫情波及，不跌反升，5月價格按年上漲 38.4%。

而加拿大多省在5月受第三波疫情影響而仍處於封城狀態，霍爾特認為在封城期間看到數字按月上升，對此感到十分驚訝，並表示等待經濟重啟後再作觀察。

加拿大央行目標將通脹率控制在2%，預計夏季通脹率將保持約3%，並在下半年放緩。央行月初曾表示，如果供應鏈失衡和產能過剩問題仍然存在，令通脹率持續高企，或會減少經濟刺激措施。而被央行視為衡量經濟指數的消費者物價指數（CPI）常用指標為1.8%，略低於分析師預期的1.9%；而CPI中位數為2.4%，調整指數則為2.7%。

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