美國前總統特朗普前晚指今次峯會對俄方而言是「好日子」，又指「看不到我們如何走出困局」。亦有美媒分析指普京已達到目的，只消現身峯會已讓他取得極大外交勝利。

特朗普接受霍士新聞訪問時說：「我們甚麼也得不到。我們給了俄羅斯一個大舞台，放棄了一些令人難以置信地珍貴的東西。我煞停了輸油管北溪二號，現在還給對方，卻甚麼也換不回來。」他又重提自己與普京「相處融洽」，「我們曾經與俄羅斯有意想不到地好的關係，原本可互惠互利。他們在經濟上有需要，我們則需要他們有的東西，原本很多好事情可發生。」

峯會如為普京度身訂做

美國有線新聞網絡（CNN）亦分析指，普京雖然在記者會上指不認為二人間存在「敵意」，但繼續沿用慣常的反美論調，以「那你又怎樣」的方式反擊對俄羅斯的批評。文章指峯會幾乎是全為普京度身訂做，符合其國內議程，使他能與美國總統平起平坐。

有俄羅斯專家指，「這正是克宮想要的，與美國享同等地位，美方又沒有要求俄方改變立場作為對話的前提。這甚至不是關係正常化的開始，只是暫時停止進一步惡化。」英國皇家戰略研究所亦有成員指，普京「對國內外記者提問的回應，均可讓他在國內抱持同一反美立場的民眾心中加分。」

分析指美方現在或不會再對俄方施加經濟制裁，或就異見者被打壓作訓斥，有利俄方建制派今年國會大選。

美國《紐約郵報》/美國有線新聞網絡