日本政府COVID-19對策小組會會長尾身茂周五聯同多名傳染病專家，向經濟再生擔當相西村康稔及奧組委主席橋本聖子提交建議書，列出奧運的潛在風險及預防措施，指出奧運閉門作賽可把場館感染風險減至最低。橋本聖子表示，會按照政府方針決定東京奧運觀眾上限，亦將參考尾身茂的建議。

日本政府周四宣佈，東京等9地的緊急事態會在周日解除。按照政府方針，緊急事態或防止蔓延等重點措施解除後約1個月，大型活動參加人數上限將為1萬人。不過專家小組警告，奧運的規模和關注程度遠超一般體育賽事，且舉辦時間與暑假和盂蘭節重疊，使來往各地的人更易聚集，增加接觸及感染風險。

尾身茂在建議書中指出，假如東京奧運閉門作賽，感染風險將是最低，若場館仍然開門，則應收緊防疫限制，包括下調人數上限，並限制只准居於場館一帶的居民入場，公眾場所的打氣活動應停止舉行。假如整體疫情有擴大迹象，政府應果斷實施包括緊急事態在內的措施，奧組委亦應考慮是否立刻改為閉門作賽。

下周一決定奧運觀眾人數

橋本聖子表示她已接到尾身茂的建議，會基於政府方針決定奧運觀眾人數上限，但亦會參考建議書內容，在下周一與日本政府和國際奧委會等的五方會談上，正式決定觀眾人數。橋本聖子強調需透過專家意見，達到安全和安心。

日本國立感染症研究所、京都大學和東北大學早前的研究指出，假如奧運容許觀眾入場，將導致感染人數額外增加1萬人，而奧運和解除緊急事態造成的感染增多，亦可能導致政府需在奧運期間再發佈緊急事態宣言。

中央社／共同社

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