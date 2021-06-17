（北美通訊）有人權組織周四發表報告指，加拿大邊境每年拘留數以千計的難民，由於法例並未列明關押期限，故一旦被拘留，將無從得知釋放時間而令其造成極大心理傷害，因此敦促當局以新方案取代移民拘留。而面對指控，加拿大邊境服務局（Canada Border Services Agency、下稱CBSA）則回應移民拘留是「最後手段」，又強調盡力顧及被拘留人士的身心健康，並以加拿大的安全作首要考慮因素。

根據加拿大《移民和難民保護法》（Immigration and Refugee Protection Act），CBSA有權拘留曾犯嚴重罪行、侵犯人權、對加拿大構成威脅、身份存疑等入境人士，而目前法例並未對扣留時間設期限。而加拿大現時有3個移民拘留中心，分別位於魁北克省（Quebec）、安大略省（Ontario）和卑斯省（British Columbia），而在特定情況下，被拘留者更可以被轉移去省級監獄。

國際特赦組織（Amnesty International）聯同人權觀察（Human Rights Watch）周四發表一份報告指，被拘留者會被戴上手銬、腳鐐，以及遭受單獨監禁等惡劣對待，加上面對無限期的拘留，對其心理健康造成「毀滅性影響」。人權觀察殘障權利副主任穆斯卡蒂 （Samer Muscati）在報告的附屬聲明中表示，「加拿大雖以歡迎難民和新移民而自豪，但卻是一個少數會無限期關押尋求庇護人士的國家。」

報告發現，移民拘留人數在2016年至2020年期間持續上升，而2019至2020年間更高達8,825人被拘留。此外，自2016年以來，超過300人已在加拿大被關押超過一年。有研究人員指，面對釋放無期，令拘留者造成「創傷、痛苦和無力感」，更加劇本來的心理健康問題，導致抑鬱、焦慮和創傷後遺，甚至萌生自殺念頭。

而疫情爆發亦是令被拘留者「壓力爆煲」的因素之一，有被拘留人士因此在去年3月去信聯邦政府要求獲釋，「每天都有世界各地的人進來這個密閉的拘留中心，他們沒有接受醫療服務或進行任何測試以確定他們是否潛在傳播者。而保安人員每天都與外界接觸，也沒有經過任何檢測。」另外，在魁北克省蒙特利爾（Montreal）以北一間拘留中心，去年亦有被拘留者因擔心染疫而以絕食抗議。

為遏止疫情傳播，當局「以前所未有的速度」釋放了拘留者；CBSA指，截至6月14日，尚有62名人士被關押在加拿大的移民拘留中心，另有97名被關押在省級懲教機構。人權組織指當局的行動已證明了當局有拘留以外的替代方案。

國際特赦組織加拿大秘書長尼維亞班迪（Ketty Nivyabandi）促敦當局逐步停止拘留移民，「加拿大粗暴的移民拘留制度，與加拿大在全球聞名的多元化、平等、和正義的價值觀形成鮮明對比。加國不應針對來到這個國家，以尋求安全和更好生活的人的，這是種族主義和侵犯人權的殘忍行為。」

面對指控，CBSA發言人強調，當局致力於確保所有按移民法被拘留的人得到有尊嚴且人道的待遇；並盡可能將其身心健康和福祉，以及加拿大人的安全和保障作為首要考慮因素。又補充移民拘留是考慮過所有方案後的「最後手段」。

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