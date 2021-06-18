多個太平洋島國在世界銀行協助融資下，正計劃興建太平洋海底光纖電纜，為偏遠島嶼提供高速上網服務。路透社引述兩名知情人士指，各國憂慮由華海通信（HMN Technologies，前稱華為海洋網絡、Huawei Marine Networks）控制的中企亨通光電（Hengtong Optic-Electric）一旦投得合約，將威脅區內安全，故即使其標書出價低逾兩成，負責工程的委員會仍不願批出工程合約，導致項目流標。

光纜連接關島 恐威脅美安全

太平洋海底光纜項目正式名稱為「東密克羅尼西亞光纜系統」，貫通密克羅尼西亞（Micronesia）、瑙魯（Nauru）和基里巴斯（Kiribati），有助降低這些地區的上網成本，並提高上網效率。

亨通光電早前以7,260萬美元（約5.6億港元）入標競投該項目，諾基亞持有的法國阿爾卡特（Alcatel Submarine Networks），以及日本NEC亦分別投標，據報亨通光電的出價較後兩者逾兩成。

不過，美國政府去年警告與之有軍事防衞協議的密克羅尼西亞，指太平洋海底光纜可連接關島，若由中企負責興建，中企或需與北京情報或安全部門合作，恐造成安全隱患。雖然有關警告是上屆美國政府發出，但目前拜登政府無意有所改變。美國國務院暫未回應事件。

美國有國會議員則稱，中企之所以可低價投標，是由於獲得中國政府補貼。美國已把改名前的華為海洋網絡，列入限制交易的實體清單。

據報入標後難踢走 只好流標

消息人士稱，亨通光電的標書本來最具優勢，但受惠3國組成的委員會沒提出建議，便拒絕全數3份標書。知情者指，由於亨通光電已經就項目入標，現時沒有機制可拒絕它，故只好把所有報告參與的企業均視作不合要求，讓項目流標。日本傳媒今年較早前報道，華為海洋的標書已被拒絕。

世銀回應路透社查詢時表示，正與相關國家磋商下一步行動，並批評各企業沒按世銀發出的指示提交足夠文件，也沒回應世銀查詢。

中國外交部則強調，各方應建立向所有國家開放，而非排拒某些國家的營商環境，強調中國企業的網絡保安記錄良好，中方亦鼓勵企業按照市場原則，參與更多海外投資，並要遵守外國的法律和管制措施。

路透社

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