澳國會推立法抵制中國新疆棉

澳洲無黨籍參議員帕特里克（Rex Patrick）去年12月在國會提出動議，要求澳洲政府全面禁止進口涉及剝削中國維吾爾族勞工的產品，今年6月國會完成議案審查報告。帕特里克周五（18日）指，有關立法工作取得各黨支持。人權團體亦呼籲盡快通過立法。待立法程序完成後，預料澳洲與中國關係也將進一步陷入緊張。

澳洲廣播公司（ABC）今日報導，負責審查該議案的參議院外交事務國防及貿易委員會（Foreign Affairs, Defence and Trade References Committee），根據由英國、美國提出，以及從中國洩露有關維族人被羈押和強迫勞動的證據，在議案二讀的基礎額外提出14項建議，以因應中國強迫勞動問題進一步修訂澳洲多項相關法例及政策，同時讓海關掌握禁止進口強迫勞動製品如新疆棉等項目清單。帕特里克向ABC證實，有關建議已取得在野工黨及執政聯盟自由黨和國家黨的支持，國會將會向聯邦政府施壓，以確保政府會儘快回應和執行。

人權觀察（Human Rights Watch）澳洲研究員麥克尼爾（Sophie McNeill）指，澳洲政府至今仍未有任何抵制中國維族奴工產品的具體措施，這是落後美國、英國和加拿大。她希望澳洲國會能透過有關立法工作，迫使政府盡快採取行動。

中央社

尼日利亞槍手殺警綁架85師生

尼日利亞西北部凱比州（Kebbi State）有槍手襲擊學校，綁架最少80名學生及5名老師，過程中一名警員被擊斃。是尼日利亞西北部三周內第三次大型綁架。當局指槍手目的是謀取贖金。

一名當時身在學校的老師稱，槍手擄走超過80名學童，大部份為女學生，「他們殺死其中一名警員，突破大閘，直闖課室」。凱比州警方發言人阿布巴卡爾（Nafiu Abubakar）指，駁火期間槍手打死一名警員，有一名學生中槍受傷，已經接受治理；安全部隊正在附近一個森林搜索被綁架師生。警方仍未公佈被擄走學生人數，凱比州州長發言人稱，當局仍在點算失蹤學生人數。

自去年12月起，從學校被綁匪擄走的學生人數超過800人，部份人質獲救，部份仍失蹤。

路透社

札幌市熊出沒釀4傷最終被擊斃

日本北海道札幌市警方及消防周五凌晨約3時20分，陸續接獲市民報稱市內東區有一隻熊出現。當地獵人出動圍捕，用獵槍將熊擊斃。事件共造成4人受傷，附近多間中小學因此停課，丘珠機場一度暫停升降。

警方表示，一名70多歲男子和一名80多歲女子遭熊襲擊，兩人均受輕傷；另有兩名40多歲男子分別在其他地方被熊襲擊，其中一人重傷。這隻熊高約1.5米，在札幌市營地下鐵東豐縣沿線市區街道出沒，由於市區街道住宅與商業設施林立，為確保學生的安全，多間中小學宣佈停課。

這隻熊後來一度闖入丘珠機場，令跑道由上午8時30分開始停用約3小時，導致8班航班取消。當地獵人組成的獵友會出動與警方及消防合力圍捕，早上約11時許在丘珠機場附近用獵槍將熊擊斃。日本傳媒去年底統計，「熊出沒」事件趨於頻繁。學者表示，原因是有部份地區因山中食物不足，熊為覓食才會跑到有人居住的地方。

中央社

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