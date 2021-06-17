緬甸自2月軍事政變以來衝突未平息，中部馬圭省一條村莊的居民稱，軍方與示威民眾前日爆發衝突後向村莊縱火，至少兩名老人燒死。但軍方控制的國營傳媒則稱，事件是恐怖分子所為，有報道刻意抹黑軍方。

起火的金馬村火勢大得連美國太空總署亦追蹤到。村民指軍方與示威民眾衝突後縱火，村民到附近叢林避難。有協助村民疏散的義工稱，兩名死者是走避不及的長者，部份村民昨日返回村莊時發現兩人屍體。現場至昨日仍有煙霧籠罩，全村只剩約30間屋，約200戶燒剩灰燼。但國營傳媒則指，40名恐怖分子在金馬村一戶住所縱火，225戶有100戶遭大火波及。英國駐緬甸大使楚格稱，再次證明軍政府持續犯可怕罪行，無顧及人民。

另一方面，官媒稱有克倫族武裝分子上月底在接壤泰國邊境地區殺死25名建築工人，克倫民族聯盟前日回應會徹查事件，強調不能接受在戰爭中殺死平民。衝突令居民流離失所，有逃離東部克耶邦戰事的人，在森林紮營避難。

國家隊門將在日申庇護

此外，緬甸國家足球隊門將派良雄上月隨隊到日本千葉，參與世界盃外圍賽，其間曾做出抗議軍事政變三指手勢。球隊原定昨日凌晨回國，他離境時向海關稱擔心回國後被軍方扣押，無法保證生命安全，希望申請庇護。

路透社/法新社