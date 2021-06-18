（北美通訊） 香港新修訂《入境條例》8月起實施，促使一些原本已打算離開香港的人，將移民大計推前；惟多國邊境未開，禁止以旅遊目的入境，以加拿大為例，即使手持工簽，亦需先獲當地僱主聘請才能入境。有加國港人組織眼見形勢危急，請纓當起中間人，為港人與僱主作配對；亦有小店老闆特意聘請港人，期望「救得一個得一個」。

多倫多特約記者：馮樂怡

加拿大「救生艇計劃」針對港人的工作簽證自今年2月開始接受申請，有不少港人已成功獲發工簽；惟受疫情影響，邊境被封，想出發前往加國，工簽持有人必須獲加拿大僱主簽發聘請信才能入境。但對身在香港又缺乏在加拿大工作經驗的人而言，要越洋獲得一封聘書並不容易。有見及此，當地港人在去年成立「多倫多家長會」，協助初來報到的港人在加拿大「落腳」。組織亦身兼中介角色，為有需要的香港人和僱主作配對，更在網上呼籲同路人僱主優先聘用港人。

組織發言人KK坦言，大部分在手的空缺並非港人偏好的「白領」或專業工種，但他認為對港人來說，職位並非最需要考慮的一環，「如果你好堅持要做翻自己專業其實唔係問題，但最重要係起碼你而家走到，過咗嚟先再騎牛搵馬。又或者你安心做夠一年，申請到永久居留，就可以話係有毛有翼㗎喇；咁到時你想轉工就轉工，想拎翻個本地學歷又可以讀書。」

KK又表示，了解到部分申請人並不年輕，難免對工作前景感擔憂。不過，他表示只要調整好心態，現實並非如想像中困難，「如果你係專業人士，例如醫護，喺呢邊係非常吃香㗎，根本唔成問題。咁如果你喺香港係做咗十幾年，係中高層；無錯你係要重頭嚟過，但你過到嚟做五至六年，其實都可以上翻中高層。而如果你只係一個文員，其實都係可以搵到文員工作，而你都唔能夠要求太多，因為你係香港都只係做文員，過到嚟唔能夠期望會做到經理。」

KK亦呼籲較年輕的工簽持有人，尤其是近一兩年的畢業生，不要執著於「本行」發展，而是應以申請永久居留為前題，「就算你喺香港都未必可以做到本行。年輕人時間多，應該要過咗嚟，有永居身分，咪再慢慢轉工。」而手持工簽、一個月前才到埗的小明深明箇中道理，建議求職時採取大包圍策略，放棄側重特定工種，「因為你要搵『本行』嘅工真係好難，有咁多人爭。除非你係好勁嗰啲啦；但係我哋好多都係畢業生，工作經驗真係會少啲。」

小明（化名）在2月中申請工簽，3月初已獲批發。最初獲批時亦如大部分人一樣，只留意求職網站上的心儀工種，但苦無音訊。他唯有改變策略，每逢看到自己符合資格的工作都會發信應徵，終於在Facebook的港人群組中求得現時的銷售及行政助理一職。

小明的「伯樂」Mavis去年才開設小店，主力銷售健康用品。移居加國十載、仍然心繫香港的她明言在招聘時優先考慮香港人，「點解會請香港人呢？對我嚟講係我相信我哋嘅價值觀會比較相似，而幫到呢啲年輕人係我希望我可以做到嘅事。」

Mavis在Facebook張貼招聘廣告後，前後收到二十多個應徵訊息，無奈能力所限，只能聘請一個員工，但仍希望「幫得就幫」。幸而，有其他僱主受其廣告感染而主動聯繫她，希望她可以轉介其他求職者，「我覺得都幾驚喜，始終而家經濟咁，佢哋都竟然會肯請人。」Mavis希望更多港人僱主可以響應，盡量聘用香港人，「因為佢哋係真係想留喺度，最終都係會貢獻翻加拿大，而呢班人同我哋嘅價值觀都會比較相近。」

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