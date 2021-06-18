印度北方邦加齊普爾（Ghazipur）一名船夫早前在恆河上聽到哭聲，發現一個被紅頸巾包裹的女嬰在木箱裏漂浮，箱內還有多幅印度神明的圖片。獲船夫救起後，女嬰被送到醫院接受觀察，稍後會轉送收容所。當地官員正調查女嬰在恆河漂浮的原因。

當地警方指，木箱內有星座卡寫上女嬰名字為Ganga，是印地文「恆河」的意思，以及其出生時間和日期，顯示她獲救時只有21天大。北方邦當局表示會承擔撫養女嬰的開支，並向船夫贈予一間屋子，讚揚他「展示出人性最可貴之處」。加齊普爾地區總長辛格（MP Singh）親自探望女嬰，並派人與船夫喬杜里（Gullu Chaudhary）見面。

船夫稱多人圍觀 但無人拯救

喬杜里向當地傳媒表示，河邊很多人聽到女嬰哭聲，但無人上前救她。他說：「但我趕過去救她。當我打開木箱，就見到她了。」事件引來群眾圍觀，有片段顯示船夫拿起木箱，把女嬰抱在懷裏。他其後帶女嬰回家，並讓警察接走女嬰，再由兒童福利官員帶她到醫院。

女嬰被棄的原因未明，但英媒報道提到，印度性別比例是全球最不平均的國家之一。女性在印度社會經常被歧視；尤其在貧困社區，女孩更被視為財政負擔。有黑市診所會為孕婦診斷胎兒性別，如果是女就進行墮胎手術，但仍有不少女嬰出生後被殺或被遺棄。

英國廣播公司／《衞報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）