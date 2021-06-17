拜登在峯會後的記者會上與提問記者擦出火花，向質疑美國沒法改變普京立場的記者發火。

稱與習不是老朋友

拜登被問及會否呼籲中國國家主席習近平這位「老朋友」，允許世衞專家再度赴中國調查疫情源頭時，他回應指與習近平彼此了解，但不是老朋友，純屬公務關係，又質疑北京努力塑造中國是個負責任國家的形象，極力試圖表明協助全球調查疫情源頭與發展疫苗，「但中國真的有嘗試追根究柢嗎？」

他又被美國有線新聞網絡（CNN）的記者科林斯追問「為何對普京日後會改變如此有信心」，不耐煩地指自己沒有這樣說，又發火斥「你們（記者）都在搞甚麼？」科林斯再指普京在會後否認俄方發動網絡攻擊和侵犯人權，追問拜登會談還可否算得上有建設性。拜登即發怒斥記者「如果這樣都不明白，根本是入錯行」，並在沒有回答問題下就離場。

不過他在離開日內瓦前在停機坪上向科林斯道歉，稱自己「不應自以為是」，但又吐苦水稱科林斯「從沒問過他」正面的問題。科林斯就稱拜登不需道歉，「雖然我很感謝他這麼做」，又指當時只是履行職責。

另外，白宮透露拜登向普京送上一座美洲野牛水晶雕塑和一副訂製的Ray-Ban飛行員太陽眼鏡作為見面禮。白宮官員指該水晶雕塑「莊重地呈現我國最具威嚴的哺乳動物之一，代表了力量、團結與堅韌」。克宮未有透露普京有否回禮。

中央社/美聯社