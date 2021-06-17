（北美通訊）美國木材期貨價今年5月飆升至歷史新高，比去年同期高逾4倍。然而升勢未能持續，在過去16個交易日中，有14日呈現下跌，至今已由5月初創下的高位回落逾4成。有木材生產商預期受惠於房地產市場暢旺，在未來仍有龐大需求，木材價格會維持在相對較高水平，但不致會再出現幾倍的瘋狂升幅。

美國木材7月份期貨價周二收報每千板呎（thousand board feet）1,009.9元（美元，下同），較5月初創下的歷史高位1,711.2元，下跌41%。現貨木材價格同樣出現下跌，木材報價服務商Random Lengths上周五表示，其追蹤木材現貨銷售的綜合指數下跌122元至1,324元，是史上最大的單周跌幅。該指數曾在5月第一周上漲124元，創下新高後僅僅六周就出現回調，而在周二晚又再次下跌114元至1,210元。Random Lengths表示，由於市場出現了混亂的大跌局面，鋸木廠經理很難向客戶提供報價。而縱使木材價格出現暴跌，但期貨價仍比往年同期價格高出將近三倍。

因經濟重啟造成的供應瓶頸和瘋狂購買，導致木材價格衝上歷史高位，其後熱度逐漸冷卻，令此前曾擔心木材短缺而大量囤積的發展商和零售商開始釋出木材庫存。前木材交易商、網上交易平台MaterialsXchange行政總裁維斯奈夫斯基（Mike Wisnefski）表示，人們早前因為害怕缺貨而囤積木材，但現時業界已紛紛在市場上釋出自身囤積的「影子庫存」（shadow inventory）。

木材生產商Weyerhaeuser總裁斯托克菲什（Devin Stockfish）在上周表示，不認為木材價格會長期保持高位，但就指在未來10年，美國仍需要大量木材來建造房屋。房貸機構房地美（Freddie Mac）亦在4月時估計，由於2008年美國樓市崩潰後缺乏新建房屋，現時美國房屋市場短缺約380萬間房屋。而另一間木材生產商PotlatchDeltic主管亦預計明年價格將會回落至700至800元之間，但仍較疫情前的639元高，而其估算基於木材價格需要支撐鋸木工廠營運，假如工廠倒閉而應付不到市場需求，最終又會引致木材價格反彈。

股市方面也反映了木材價格會在未來進一步回落。BMO資本市場（BMO Capital Markets）的分析師指出，已成為南部松林地區最大型鋸木廠的三間加拿大公司的股價，已反映出明年木材價格在447元的預期。雖比正常價格略高，但仍較歷史高位合理。分析公司InsiderScore數據也顯示，林產品高層在上一季度紛紛沽出所持公司股票，意味着這些鋸木廠高層都認為木材價格的巔峰期已經過去。

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