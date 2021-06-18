（北美通訊）一名健身教練向佛羅里達州小鎮布魯克斯維爾市（Brooksville）政府花5.5萬美元購買一個政府所擁有的倉庫，希望將倉庫改建成健身中心，然而市政府卻不小心將鎮上的水塔一併出售給他。

健身教練瑞德（Bobby Read）原本想在小鎮的水塔底部購買一個建築物，希望改建成私人健身工作室，然而當他去財產估價師辦公室要為他的新公司取得地址時，當地政府告訴他，他將收到的不僅僅是該建築物，還有個能承載幾千加侖的超大水塔。

布魯克斯維爾市經理庫特尼（Mark Kutney）表示，里德想要購買的建築物與水塔是在同一張地契上，從來未試過分拆，幸好當地規定允許將房產從原本地契中拆分一次。庫特尼表示，他曾指示員工向當地檢察官提出分拆的法律說明，然而最後交給律師的法律說明仍然是原本的地契。「如果有任何錯誤，那是我的責任」，庫特尼表示自己應該更為小心，因為這樣的事情可大可小。

健身教練瑞德正式擁有水塔一個多星期，但他從來沒有鑰匙或進入該物業，他得知出錯後亦馬上把水塔歸還，並花了10美元轉業權。他更笑言，在他開始進行健身中心翻修時，當地政府亦與他保持了「良好」的關係。

目前，布魯克斯維爾市市長布雷頓（Pat Brayton）亦證實，該市已擺脫困境，水塔已經完璧歸趙。

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