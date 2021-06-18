（北美通訊）加州的民主黨籍州議員正試圖為罷免州長紐森（Gavin Newsom）的選舉制定新的選舉規則，但被加州選舉官員質疑，認為做法可能會導致選舉開支遠超目前預計的2.15億元（美元，下同）、令選民感到混亂，以及增加點票所需時間。

加州的選舉官員周一去信負責擬定罷免選舉日期的副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis），要求她選擇的選舉日期不要早於9月中。他們提供了長長的名單，列出18個原因，包括印製選票需時、需預留足夠時間將選票郵寄給海外及正服役的軍中選民、測試選舉系統，以及需要聘請大量臨時工人。

根據州法律，當州務卿韋伯（Shirley Weber）認證可以舉行罷免選舉後，康伊蓮就可以選定一個日期，不早於認證後的60天，以及不遲於這日期的80天。但控制加州議會的民主黨上周五提出修正罷免選舉法例，刪除冗長的選舉成本預算審核過程，以期節省多達兩個月時間，令罷免選舉最早可於8月24日舉行。外界估計，民主黨希望罷免選舉速戰速決，可以為抗疫成功的紐森帶來更多勝算。

但修正案卻同時增加了選舉的成本，當中包括建議合併投票區，讓縣內選民毋須再分區投票，可以到縣內任何一個票站領取選票、登記為選民，以及在選舉日投票。選舉官員認為，要求部份縣重新提供傳統的大型票站，可能會浪費大量人力物力去尋找足夠地點和工作人員。本身是加州選舉官員協會（CACEO）主席的薩特縣（Sutter County）選民登記官約翰斯頓 (Donna Johnston)表示，根據修正案建議，該縣需要多找7倍的投票地點，預計選民等候投票的時間也會更長。

人口眾多的縣也會出現困難，橙縣的選民登記官凱利 (Neal Kelley）表示，修正案建議將橙縣的投票站數目由63個增至200個，每個票站的工作人員數目也從6人增至8人，部份地點更必須在投票期的11天內全面開放。「可能會有很多大型活動，包括婚禮會在那段期間舉行，但現在卻要讓給罷免選舉。」

不過，法案未有改變去年向每位已登記選民郵寄選票的規定。選舉官員指出，根據2003年罷免選舉的經驗，參選人多達135個，選票可能有幾頁長，而印製選票的供應商已表示，紙張不足，增購原材料估計要額外的12個星期。

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