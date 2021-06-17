如果說，拜登在這次美俄峯會的目的，是想穩定美俄關係，讓他減後顧之憂集中精力佈局對付中國，基本上他已達到目標，但仍有暗湧。

向俄傳達「成年人回來話事」

《華盛頓郵報》指拜登吸取了之前三任總統跟俄羅斯關係高開低走的經驗，峯會前強調沒期望，會後雙方的確對大多數議題立場南轅北轍，卻達成關於限核談判的聯合聲明，並同意雙方大使回崗位和展開網絡安全磋商，帶來小小意外驚喜。

美國有線新聞網絡（CNN）特約編輯西里扎（Chris Cillizza）指，拜登在峯會後記者會撇除罵CNN記者的一幕，全程淡然應對，不見國內跟記者互動時的活潑，答問又比普京簡短，又多次迴避他跟普京個人關係的提問，稱「這非關信任，而是關於自利和自利的核實」，向普京傳達的訊息是「成年人已回來話事了」。

拜登這次歐洲行也嘗試描述俄羅斯並非美國的直接對手，而是中美逐鹿世界的配角，曾向隨訪記者指「俄羅斯今時不同往日，正被中國擠壓」。助手解畫指拜登是想向普京發出訊息：他的所作所為令自己孤立。但分析家指此舉或令普京覺得是侮辱，招來反彈。特朗普政府前顧問莫里森（Tim Morrison）說：「政府想緊張降溫，我不清楚普京是否想這樣。他可以打的全是攪局者的牌。」

《華盛頓郵報》/美國有線新聞網絡/路透社