南韓政府宣佈，受疫苗運送延誤影響，76萬名已接種首劑阿斯利康疫苗的民眾，第二針將會「溝針」接種輝瑞疫苗。

南韓透過全球疫苗分享計劃「COVAX」取得阿斯利康，原本計劃以6月底前付運的83.5萬劑疫苗，為4月接種首劑疫苗人士注射第二劑疫苗。不過，這些疫苗因運送延誤，會在至7月或之後才抵達，而南韓已用盡阿斯利康疫苗儲備。

南韓預防接種促進團與專家商議後，決定讓部分接種首劑阿斯利康的人士者，第2劑改為接種輝瑞（Pfizer）疫苗，受影響人士包括衞生及前線工作人員，約有76萬人。

南韓直至周四有超過27%民眾已接種至少一劑疫苗，當局期望在9月前達到至少70%的目標，並於11月前達到群體免疫。政府預計在第三季收到包括阿斯利康、輝瑞、強生及Moderna疫苗共8,000萬劑疫苗，其中1000萬劑會在7月到貨。

加拿大及西班牙等數個國家，已在阿斯利康潛在導致血栓的憂慮下，批准溝針為民眾接種另一種疫苗。當局為因應變種病毒及提高免疫效果，持續檢討擴大混合接種方案，上月表示將會就混合接種疫苗進行臨床測試，南韓疾病管理廳廳長鄭銀敬周四表示，已向100名醫療人員完成混合接種，正在確認抗體等狀況。

路透社／中央社／韓聯社

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