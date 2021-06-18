蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
最Hit
要聞港聞
兩岸國際
娛樂
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

中美角力｜《華郵》評論： 美應向台灣提供疫苗以抗衡中國

46分鐘前
新北市民眾在疫苗中心接種。 路透社

美國《華盛頓郵報》刊登評論指，美國與西方國家應向採購疫苗受阻的台灣提供疫苗，否則恐讓外界誤認為若北京武力犯台，美國也或不會出手相助。

相關新聞：中美角力｜美FCC一致通過禁通訊網絡採購中國設備 已購置或須更換

專欄作者羅金（Josh Rogin）以「為台灣提供疫苗抗衡中國侵略」為題，指近日G7領袖齊聲強調台灣海峽和平穩定重要性，呼籲和平解決兩岸議題，但他認為用字上並未反映台海嚴峻形勢。他又提及中共近日派28架軍機進入台灣西南防空識別區，創下擾台目前最高紀錄

羅金指中國要威脅或造成台灣人民死傷，其實不須實際攻台。根據台灣領袖與6月初訪台的3位美國參議員說法，北京疑涉阻擋台灣從中國以外地方採購疫苗，其中民主黨籍參議員達克沃思（Ladda Tammy Duckworth）指台灣是唯一被阻擋取得疫苗的國家，她質問：「到底是為甚麼決定在疫情期間，如此掐住另一個國家的咽喉？真不人道。」

評論也指中共官媒也在散播謠言，包括聲稱美國囤積的疫苗多到為寵物貓狗施打。

羅金指總統拜登團隊對於多出的疫苗，是依據需求並透過國際組織分配，抑或利用雙邊關係向美國盟友夥伴提供，看法仍存分歧。但若美國及西方國家不為台灣提供疫苗，恐讓台北認為若中國武力犯台，她們也可能不會出手相助。不過羅金也補充，為台提供疫苗不會挑戰到台海現狀。

他說，若不堅定回應中方對台灣的日益侵略與恫嚇，只會讓中國變本加厲，增加台海風險，而這正是西方國家一直想去避免。

中央社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多立即下載體驗

疫苗
一格照片，一個故事，Follow蘋果Instagram！
BannerBanner