美國《華盛頓郵報》刊登評論指，美國與西方國家應向採購疫苗受阻的台灣提供疫苗，否則恐讓外界誤認為若北京武力犯台，美國也或不會出手相助。

專欄作者羅金（Josh Rogin）以「為台灣提供疫苗抗衡中國侵略」為題，指近日G7領袖齊聲強調台灣海峽和平穩定重要性，呼籲和平解決兩岸議題，但他認為用字上並未反映台海嚴峻形勢。他又提及中共近日派28架軍機進入台灣西南防空識別區，創下擾台目前最高紀錄。

羅金指中國要威脅或造成台灣人民死傷，其實不須實際攻台。根據台灣領袖與6月初訪台的3位美國參議員說法，北京疑涉阻擋台灣從中國以外地方採購疫苗，其中民主黨籍參議員達克沃思（Ladda Tammy Duckworth）指台灣是唯一被阻擋取得疫苗的國家，她質問：「到底是為甚麼決定在疫情期間，如此掐住另一個國家的咽喉？真不人道。」

評論也指中共官媒也在散播謠言，包括聲稱美國囤積的疫苗多到為寵物貓狗施打。

羅金指總統拜登團隊對於多出的疫苗，是依據需求並透過國際組織分配，抑或利用雙邊關係向美國盟友夥伴提供，看法仍存分歧。但若美國及西方國家不為台灣提供疫苗，恐讓台北認為若中國武力犯台，她們也可能不會出手相助。不過羅金也補充，為台提供疫苗不會挑戰到台海現狀。

他說，若不堅定回應中方對台灣的日益侵略與恫嚇，只會讓中國變本加厲，增加台海風險，而這正是西方國家一直想去避免。

中央社

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