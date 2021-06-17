英國阿斯利康（AstraZeneca）藥廠生產的COVID-19疫苗引致血栓風險，備受各國關注。澳洲聯邦衞生部長亨特（Greg Hunt）周四（17日）表示，接納專家小組的建議，只為60歲以上人士接種阿斯利康疫苗。

亨特表示，將會立即開放40歲至59歲人士接種輝瑞疫苗，又指最新的建議並不會延誤澳洲接種疫苗的時間表，目標仍然是今年底前所有澳洲民眾接種至少一劑疫苗。他強調：「政府優先重視安全，今日接獲的建議是根據新證據，表明50至59歲群組有更高風險出現罕見的（血小板減少綜合症）情況。」

澳洲在今年4月規定只為50歲以上人士接種阿斯利康疫苗。亨特指出，國內已接種330萬劑阿斯利康疫苗，並出現60宗血栓個案，至今有兩人死亡，包括上周一名52歲婦人接種後腦部出現血栓並死亡，驅使當局調整政策。在這些血栓個案中，有22人入院，其中4人入住深切治療部，36人已出院；澳洲上周新增12人出現血栓，當中7人都是50至59歲人士。

目前澳洲50至59歲群組中，有81.5萬人已接種首劑阿斯利康疫苗。澳洲首席醫療官凱利（Paul Kelly）則呼籲，已接種首劑阿斯利康疫苗而無出現問題的人，應接種第二劑。阿斯利康發聲明表示，尊重聯邦政府的決定，公司致力支持疫苗接種。

澳洲第二季增購輝瑞、Moderna疫苗

今年4月，澳洲向美國藥廠輝瑞（Pfizer）訂購的疫苗增至4,000劑，同時向另一美國藥廠莫德納（Moderna）訂購2,500萬劑疫苗。

澳洲實施嚴格封關，疫情控制得宜。但最多人口的新南威爾士省近日面對變種病毒個案入侵的危機，錄得4宗源頭不明的本地個案，是個多月以來當地首次錄得本地個案。其中一名國際航空機組的男司機周三確診源自印度的Delta變種病毒，妻子亦染疫。

阿斯利康疫苗引發血栓風險，幾個歐盟國家已停止對部份年齡群組注射疫苗，年齡通常介乎50至65歲，並多數只容許較年長國民接種阿斯利康疫苗。

路透社／澳洲廣播公司

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