（北美通訊） 港版國安法籠罩底下，大規模移民潮悄悄重臨；除了3萬多個避走英倫的家庭外，加拿大針對港人的新簽證計劃，推出至今已有近6,000人申請。然而，因應加拿大現時實施的旅遊限制，港人入境時須持當地僱主發出的聘請信。有港人慨嘆境外求職困難重重，亦有曾在香港獵頭公司工作逾十年、現於加拿大任職人力資源顧問的「過來人」提醒，求職最重要的是「識計數」，切忌心頭過高。

多倫多特約記者：馮樂怡

加拿大針對港人的三年工作簽證計劃2月初出爐，約3個月已收近6千份申請。剛好畢業滿五年、符合資格的阿昕2月申請工作簽證，3月就已獲批，但疫情爆發令加拿大對外封關，有工作簽證但沒有僱主聘用的求職者，可說是得物無所用。

阿昕與丈夫早已訂好機票和處理好住宿問題，計劃6月中抵達艾伯塔省（Alberta）卡加里（Calgary）。二人原本以為時間充裕，不料苦戰3個多月仍未獲僱主青睞。「當初定好一個期限俾自己，係怕越拖得耐，就會唔捨得。而且我哋仲有兩隻狗同行，而家寵物機位好難搶，所以當時一搵到就定好咗日期走。」

萬事俱備 只欠新工

阿昕坦然承認，從香港越洋找加拿大職位空缺的難度比想像中高，現在只能「頂硬上」。「由3月開始到而家，我哋send出去嘅CV已經係我哋人生至今嘅總和，到而家先有少少開始有回音。」

在求職一環「卡關」的港人豈止阿昕一人，環顧Facebook上的加拿大求職群組，就已經看到有不少類似個案。的確，港人缺乏加拿大工作經驗，自然比當地人「輸蝕」，但是懂得變通就能絕處逢生。

紫祿（化名）曾在港任職獵頭公司逾十年，去年底移居加國，成功繼續在「本行」打拚，現任職某大型公司的人力資源顧問。他去年開設YouTube頻道，利用自身經驗為求職港人提供「貼士」。他認為，對曾任職大型企業的港人而言，在當地搵工會稍有優勢，「例如係宏利、匯豐呢啲，呢邊都有，會多啲人識。」

如一般香港打工仔要在加拿大找到第一份工作，紫祿認為最重要的是要「識計數」，認清自己正處於劣勢，並在其他方面補上不足。他以一個曾在中東國家任職銀行高層為例，當他去到多倫多卻肯「紓尊降貴」，以超低薪任職銀行客戶服務員，「因為你人工低，公司相對成本低，人哋咪會肯等你。」

他總結，「你一定要放棄一啲嘢，一係你嘅職位，一係你嘅人工，一係放棄對任職大公司的期望。因為你又冇呢度學歷、冇經驗、又要人等，相對條件差唔多的的話，人哋當然會揀一個有本地經驗嘅，咁就要睇你用咩去等價交換。咁你自己計吓100分扣淨幾多分，爭幾多分就諗吓點補上。」

然而，不介意從底做起，似乎並未能解決地域與時間限制。本來做文職的阿昕，並不期望在加拿大第一份會是「白領」工作，反而鎖定零售、餐廳、甚或茶飲店等商戶，「但係你好難要人等你個幾兩個月。有好幾間茶飲店其實都有話唔介意請我，但都係話要我到準備好返工先再搵佢哋。個矛盾位就係，我要搵到工先入到境，仲要隔離，咁都係要佢哋等。」幸而，阿昕最近得朋友轉介，聯繫上加拿大的港人組織，正協調當地港人僱主作工作配對，搵工問題有望迎刃而解。

而對於未尋得當地人協助，甚至仍未獲工作簽證的港人，紫祿亦建議可先入讀當地課程進修，既可以加國學歷裝備自己，亦可在修讀課程後找尋實習工作，大大提高自己的競爭力和議價能力。

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