美國邁阿密大學科學家周四發表最新研究報告，發現多名男性接種輝瑞/BioNTech或Moderna的疫苗後，體內精子數量和質素均上升，其中一名參與者的精子數量更大增90%。科學家表示儘管未能肯定精子數量增多是否由疫苗引致，但相信疫苗不會令精子減少，跟網上流傳或導致男性不育相反。

科學家早前邀請45名介乎25至31歲的男子參與研究，全部生殖能力正常、未曾感染COVID-19，也沒呼吸道感染症狀。他們在實驗前先禁慾2至7天，並於接種首劑輝瑞或Moderna疫苗前進行精液分析，再在完成兩劑接種後70天，進行第二次精液分析。

研究結果顯示，接受實驗男士的精液內精子含量平均值，由接種前的每毫升3,600萬顆，增至接種後的每毫升4,400萬顆，增幅達22%。儘管有12人的精子含量在接種後減少，但減幅最大的只有20%，相反多達29人的精子含量在接種後增加，8人增幅達40%以上，其中一人增幅更達90%。參與實驗者的精子質素和活動能力亦普遍上升。

科學家盼男士安心

科學家指精子數量和質素日常時有變化，他們進行兩次精液分析前的禁慾情況，亦會影響精子數量，但相信疫苗至少不會減少精子數目。研究結果周四在《美國醫學會雜誌》發表，領導研究的邁阿密大學臨床醫學副教授拉馬薩米（Ranjith Ramasamy）形容，健康的年輕男性精子在接種後沒有變化。

沒有參與研究的芝加哥人類繁殖研究所醫療主任科恩（David Cohen）表示，今次研究顯示疫苗減少精子數量的風險極低；英國設菲爾德大學男性生殖學教授佩西（Allan Pacey）亦稱，數據顯示mRNA疫苗對精子質素沒明顯影響，期望有助男士安心。

德國科學家今年早前發表的研究則顯示，感染COVID-19會導致精子質素下降，活動能力減低，發炎或氧化壓力上升，部份精液中的精子含量僅餘1/5。意大利一項研究更發現，部份康復者的精液沒有精子。

美國有線新聞網絡/英國《每日郵報》

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