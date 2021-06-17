（北美通訊）隨着疫情好轉並重啟經濟，紐約市計劃在7月底前將8,000名露宿者從酒店中遷出，重新安置到露宿者收容所，以騰出酒店客房招待遊客。州政府表明不會反對，但要求所有收容所的住客，無論是否已接種疫苗，都必須戴上口罩。

紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）周三宣佈 ，結束酒店安置計劃，會在7月底之前，將市內8,000名露宿者從60間酒店撤走，安排他們搬回收容所，「在那裏他們可以獲得所需支援」。白思豪已在過去幾個月多次表示，酒店安置計劃只屬權宜之計，待疫情過去就會盡快安排露宿者搬走。不過，他未有提出具體安排，而紐約市露宿者服務部發言人就表示，何時開始搬遷要視乎是否得到州政府的批准。

州長科莫（Andrew Cuomo）剛於周二表示，當州內70%以上的成年人至少接種了第一劑疫苗後，就會取消絕大部份防疫指施及限制。對於紐約市的露宿者重新安置計劃，州長辦公室發言人阿佐帕迪（Rich Azzopardi）表示，州長已經取消了社交距離限制，目前人們只需要遵守疾控及預防中心（CDC）的口罩規定。他表示，只要露宿者都戴上口罩，州政府不反對他們重返社區。

紐約市露宿者收容所的形式有如宿舍，有些房間更有高達60人入住。在疫情期間，紐約市的主要收容所系統中，就有3,700多人染病，當中102人死亡。紐約市政府恐防集體感染，去年疫情期間，將收容所中的住客安排到酒店內居住，一些收容所需要完全關閉。

雖然現時疫情減退，市內65%的成年人至少接種了首劑疫苗，但協助露宿者的組織 Vocal-NY表示，露宿者的疫苗接種率遠低於整體水平。登記入住收容所系統的有超過 1.7萬名單身成年人，但只有約6,300人透過服務中心接種了疫苗。

組織周一聯同一班露宿者，到市長官邸外抗議，要求讓露宿者繼續留在酒店，直到他們獲得永久居所。組織表示，聯邦緊急事務管理局已撥出支付酒店客房費用直到9月底，質疑市政府為何急於現時就迫走他們。另一個組織無家可歸者聯盟政策主管魯蒂爾（Giselle Routhier）周三在一份聲明中表示，有些人仍然睡在收容所，但是卻染病了，因此在獲得永久性住房之前，最安全的選擇仍然是安置在酒店房間。

部份露宿者則表示他們寧願住在街上，也不願回收容所。布朗克斯的BronxWorks收容所前主管開普勒（Andrea Kepler）表示，他的收容所內住客，集體搬到了OYO時代廣場酒店，那裏的每個房間都有微波爐、雪櫃及清潔服務，更多的人願意乖乖留在酒店遵守宵禁令，因為他們不想失去自己的位置。目前住威廉姆斯酒店的39歲沃德（Andrew Ward）表示，他曾在收容所居住過兩年，那裏有人帶刀入住，而他的財物也被偷了無數次，他不想回去這樣的地方，寧可搬回街上。

這些無家可歸的人雖然不想離開酒店回到收容所；但是他們所住的酒店的鄰近居民卻持相反意見，特別是部份酒店座落於曼哈頓區中高級的社區，不少社區居民抱怨露宿者帶來的吸毒﹑噪音以及其他滋擾和危險。紐約市去年曾將300名露宿者，由曼哈頓附近一個島上的收容所，轉移到上西區的盧塞恩酒店（Hotel Lucerne），並引發起一場官司，本月較早時，州上訴法院裁定居民勝訴，市政府要將露宿者遷出酒店。

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