伊朗總統大選投票今日舉行，但年輕人從昔日的滿懷希望變成恐懼，如今已是漠不關心，更多人把心思放在每天如何生存之上。伊朗持續受國際社會制裁，本來已經要承受經濟衰退，去年起更加上疫情打擊，令當地人求職、生活變得難上加難。

在2015年，伊朗跟美國等多國簽署核協議，可望從嚴厲的國際制裁中獲得喘息空間。可是這份期望很快便因為前美國總統特朗普的上台而幻滅。

8300萬人口中近半未滿30歲

相比起世上其他大國，伊朗是一個人口相對年輕的國家。國內8,300萬人口中，接近一半都是未滿30歲，亦即在1979年伊斯蘭革命之後才出生。法新社訪問了數名20多歲至30多歲的年輕人，了解他們想法。

化名娜爾蓋斯（Narges）的20歲女學護在德黑蘭北部一個廣場跟同學打發時間，她直言：「生活艱難。生活成本很高，去一趟超市已經花光銀行存款。」但娜爾蓋斯也笑着說生活也有美麗之處，就像德黑蘭有許多書店可逛、偶爾也衝動地買糖果。

在娜爾蓋斯高中時期，伊朗核協議逐步成型，她當時便期望伊朗變得多姿多彩，惜事與願違。欠缺光明前景，令娜爾蓋斯考慮搬回家與父母同住，甚至離開伊朗。她說：「我曾經是不想離開（伊朗）的人，希望留下來建設。但（這想法）如今已不再。」

即使今次大選是娜爾蓋斯成年後第一次有權投票，但她對此並無甚麼感覺。

34歲男子希克馬特（Mohammad Hekmat）約10年前從鄉下來到德黑蘭，接受過冶金訓練，如今則冒着熾熱陽光在市內公園賣花。他說：「我想像過這裡是個大都會，有機會發展和找工作、也有將來。但到頭來，事情發展不似我預期，突然間所有東西都變了，不只是對我，對所有人來說都是。」

經濟未改善令生兒育女也成夢想

如今靠賣花維生，希克馬特表示，所賺的錢只夠買食物和在東部市郊租屋。他稱：「這像是無法想像未來，只可以顧及當下，繼續生存。」對於周五大選，希克馬特沒有太大熱衷，只冀新任總統可改善國家經濟。他直言夢想是生育孩子、擁有未來和舒適地老去，但經濟未改善，這一切都是不可能。

現年20歲的青年謝赫希（Mohammad Sheikhi）手臂上紋了一個結他，希望在某天能夠成為明星，在台上為逾萬名觀眾唱歌演奏。他如今正計劃跟隨其崇拜的伊朗樂手腳步移民土耳其。

謝赫希坦言沒有追看大選新聞，只聽聞過極端保守派候選人萊希（Ebrahim Raisi）的名字。他希望下任總統可以容許伊朗音樂人不用顧忌政權喜好，也能夠工作、開演唱會等。

有投票權也沒意欲投票

在德黑蘭市中心一間鞋店，鞋匠奈扎米（Mohammadreza Nezami）原來年僅20歲，但已經打過多份工，包括建築和牛奶加工廠。他說：「我13歲便開始打工，但那又如何？我買不起車或其他東西，生活越來越難。鈔票難賺，但很易花去。有些人說金錢不能換來快樂，這是錯的，因為錢就是生活一部份。」

奈扎米如今的目標是擁有自己的鞋店、一輛好的車，還有好的收入，他說：「這就是快樂的生活。我不懷疑自己在某天能夠願望成真，但如今還是十分遙遠。」對於大選，他今次也是第一次有權投票，但現在仍然不太肯定會否行使這項公民權利。

法新社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）