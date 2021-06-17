分析認為，拜登今次與普京會面的一切安排，都為了避免重複犯下特朗普上次在芬蘭的美俄峯會上犯下的錯誤。

特朗普2018年到赫爾辛基出席會議前拒絕作任何事前準備，堅稱會面可由私交主導。惟他在會前的北約峯會上威脅成員國不加軍費就退出聯盟，又拒絕會見有機會加入北約的烏克蘭和格魯吉亞，讓普京知道西方國家並不團結。特朗普又在共同記者會上一同與普京跟美國情報機構唱反調，指俄方沒有干預2016年大選。

相反，拜登會見普京前利用七國集團峯會、北約和美歐峯會展示西方的團結和決心，並藉機請教盟友建議和讓他們知道他想向普京傳達的議程。在歐洲緊密的行程中，拜登依然與國務卿布林肯和國安顧問沙利文繼續準備。他甚至向曾在前特朗普政府的國安委員會任高級顧問並有份出席當年記者會的希爾取經。希爾就特朗普曾犯的種種錯誤對拜登作出建議。她曾指被特朗普的表現嚇到，甚至當刻想過敲響火警鐘中止會議。

安排普京先到防心理戰

為了避免顯得軟弱，美國官員還刻意安排普京先到達會場，以防普京以慣常伎倆耍心理戰，特意遲到讓拜登等候。美國官員亦早揚言二人不會共同舉行記者會，以免普京屆時「突襲」耍花樣。拜登事前亦沒有預告可重整美俄關係，以淡化外界對今次峯會的期望。

英國《泰晤士報》/美國《華盛頓郵報》