美國聯邦通訊委員會（FCC）周四一致通過方案，在美國電訊網絡排除被視為威脅國家安全的中國電訊設備生產商的設備，包括華為和中興通訊。根據建議規例，FCC更可撤銷之前給予中國公司產品的核准。

華為發言人形容FCC 此舉「既屬誤導且是對各方施加不必要的懲罰」。發言人說，基於產品來源地或品牌的『預測性判斷』而阻止採購某些設備，是沒有法律依據、歧視、對保護美國通訊網絡完整或供應鏈毫無作用」。

FCC署理主席、民主黨的羅森沃塞爾（Jessica Rosenworcel）說，新措施將「把不可信的設備排除於我們通訊網絡之外…我們曾讓(華為及其他中國設備)透過授權程序有機會在美國使用，我們現在建議把門關上。」

美國聯邦通訊委員會（FCC）委員卡爾（Brendan Carr）說，自2018年，FCC批准華為超過3000項申請。在今年3月，FCC根據2019年一條保障美國通訊網絡的法例，裁定華為、中興通訊、海能達、杭州海康威視及大華科技等5家中國電訊設備生產商對美國國家安全構成威脅。

由於美國的大學校園及地方政府，廣泛使用了海康威視及大華科技的監控設備，建議規例容許FCC撤銷先前給予的產品核准，將迫使學校及這些機構更換監控系統。智庫「美國企業研究所」（AEI）常駐學者史劍道（Derek Scissors）說：「所有原本預期能使用好幾年而於近期採購中企設備者，現得面臨更換相關設備，但他們早該料到會有今天」。

路透社/《蘋果》資料室

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