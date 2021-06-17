變種病毒逐漸成為各國疫情的主要來源，馬來西亞政府正考慮為國民接種兩劑不同疫苗，以更加有效對抗變種病毒。

科學、技術和創新部長嘉馬魯丁（Khairy Jamaluddin）在周三（16日）晚上的視像論壇表示，當局正在研究來自德國的數據，慮為國民接種兩劑不同疫苗，先注射一劑英國阿斯利康，之後再注射一劑美國輝瑞疫苗。他表示，已將論文提交給國家疫苗接種委員會。

負責統籌全國疫苗接種工作的嘉馬魯丁說：「我們最終可能會這樣做，因為很多國家正在這樣做以提高中和抗體。我們正在密切關注此事。我們不想在取得更多數據前很快作出決定。」

馬來西亞5月底錄得破紀錄單日9,000宗新增個案，今個月重新實施嚴格封城措施，並尋求加快疫苗接種速度，以達成年底前實現群體免疫的目標。當局指周三注射了215,876劑疫苗，超過政府設定每日20萬劑的目標。

嘉馬魯丁表示，早前泰國工廠供應出現延誤，政府正在與阿斯利康合作，確保疫苗盡快交付。馬來西亞已通過世衞的疫苗實施計劃（COVAX）要求提供強生和諾瓦瓦克斯（Novavax）疫苗，包括4,480萬劑輝瑞疫苗，總共獲得7,350萬劑疫苗，足夠接種120%人口。

為提高全國接種人口，嘉馬魯丁表示，政府在考慮強制接種前，研究向民眾提供接種誘因。對於放寬防疫措施，例如戴口罩和社交距離，當局會採取非常保守的態度。

彭博社

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