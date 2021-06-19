（北美通訊）美國維珍尼亞州一名中學生因宗教信仰而拒絕在課堂上參與跨性別課題，被學校安排到小房間隔離，與學校聲稱的「另作指導」並不相乎。家長團體批評做法令學生感覺被孤立；而該學生的家長亦不滿學校處理手法，又表示學生上學應該求知識，而非學習融入「左派社會」，並揚言會為兒子另覓其他教育機構學習。

涉事學校為維珍尼亞州勞登縣（Loudon）利斯堡 （Leesburg）哈珀公園中學（Harper Park Middle School），該學校每天早上會安排「諮詢課堂」，教導學生如何體貼別人以及交朋友。而在本月「驕傲月」（Pride Month）課程中涉及跨性別議題。

事發前，該校老師費利斯（Kelly Ferris）在影片中指導學生應該以他人期望的代名詞作稱呼，「盡管這個代詞可能與你所認知的有所區別，但當其他人與你分享他的代名詞，就如他跟你分享他的身份，並建立信任。如果你願意使用這個代詞，代表你喜歡他們、信任他們。」

一個名為「Stand Up Virginia」，主要維護父母權益和教育、執法和安全社區以及選舉誠信的非營利組織在其Facebook專頁上分享諮詢課堂的部份片段，主席蒂萊特（Brenda Tillett）直斥內容離譜，「代詞不等於一個人的名字。如果我不願意使用對方喜歡的代詞形容他，就等於我不信任、不喜歡他嗎？這是情感勒索，亦是一種具操縱性且以善良和信任偽裝的對話。」她又認為包含性、性別代詞、愛情、婚姻等敏感的社會議題，應該在家中由父母教導。

學校回應在相關課堂開始前有告知家長，學生可以拒絕參與相關課程。事主父母最初表示並沒有收到任何通知，在一輪搜索後才在學校網站的每周通訊內發現一個細小通告，而家長則坦言從沒有閱讀相關內容。

通告說明是次諮詢課程以牽涉LGBT社群的驕傲（Pride）、友善和接受為主題，「我們明白家長可能會想私下與子女討論這議題；而非在學生諮詢的環境裡下進行指導。」通告亦提醒家長如不想學生參與該課程，可與年級主任或輔導員聯絡，為學生另作安排。

事主家長在閱讀通告後的隔日便通知學校，不料事主在當天返校後便被安排到一間小房間隔離，既無導師指導，亦不能接觸其他學生，與通告所描述的大相逕庭。蒂萊特直斥學校做法不當，「這會讓孩子以為自己做錯了什麼所以被孤立。」

學校發言人辯稱，所有不參與諮詢課堂的學生都會被安排到特設課室，而非進行隔離；但從事主拍下的影片可見，所謂的班房只能容納兩張書桌，被事主父親形容房間「僅僅比掃帚壁櫥大」。其後事主家長為兒子轉在家中完成最後一周的課堂後，在最後一天回校與同學告別。

事主父親稱他們是一個基督教家庭，有自己的宗教信仰和信念。「而學生在學校應該學習數學、英語、科學，而不是學習如何融入左翼社會。」他不滿學校的教育手法，又將課程框架比作英國作家歐威爾（George Orwell）名作《1984》中的思想警察，「他們試圖通過對話來控制我們的孩子，我們受夠了。」他指當初是為了避開自由黨才從加州遷至維珍尼亞州，「我們就是想擺脫荒謬的自由主義，結果卻又被牽涉其中。」他又說會考慮為兒子另覓其他機構上學。

與此同時，勞登縣校區董事會正在考慮第8040號政策草案，該政策要求勞登縣公立學校員工使用學生自選的姓名或代詞。當地一名體育教師在一次公開會議上公開反對草案，斷言草案違反了自己宗教信仰，又稱，「這既是對孩子的虐待，又是違抗上帝的罪行。」

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