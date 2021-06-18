英國一些學校建議女生在裙內穿著打底褲，以免被非禮或受到性騷擾，但惹來女權組織和教育團體批評，指建議猶如怪罪受害人。

英國一項教育研究發現性騷擾及網上性欺凌行為在學校變得「習以為常」，一些學校於是建議低至4歲的女生，在校服裙內穿著打底褲。但女權運動分子馬丁(Gina Martin)說：「服式並非問題所在，貶抑女性觀念才是。」馬丁曾成功爭取把未經女性同意拍攝裙底照列作刑事罪行。她在Twitter上表示，裙底照法例不應引申至兒童，但校方必須矯正性化女性這種根深柢固觀念，教導男生徵得同意的重要性，而非讓女生承擔責任。

推動青年精神健康運動的德文(Natsaha Devon)則表示，告訴女孩穿裙子時必須穿打底褲以免人家看見你的底褲，是全球最差勁的事，「(它)不單對女性特質強加過時期望，同時是不平等和身體羞辱」。

英國各間學校有其本身的校服政策，暫時未知有多少學校要求女生穿著打底褲。教育部發言人說，校方要求女生穿著打底褲，是防止她們做倒立或打側手翻時意外露出底褲。

英國教育標準局辦公室(Ofsted)主管斯皮爾曼(Amanda Spielman)上周與議員開會時，警告現在瀰漫一種「怪罪受害人」的文化。數個教師組織都表示不知道有多少學校採納穿打底褲建議，全國教協主席考特尼(Kevin Courtney)說，問題須認真處理，不應淡化，而要求女生穿某種服式並非正確回應。另一位教師公會負責人說，服式規範是敏感話題，必須與學生家長磋商後才可實行。

路透社

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