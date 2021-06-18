白宮抗疫統籌專員齊恩茨前日指，美國將於未來數天完成分發8,000萬劑疫苗到海外，其中100萬劑莫德納疫苗已送抵加拿大。

加拿大建議溝針

總統拜登早前宣佈捐贈疫苗至海外，上周更決定增購五億劑輝瑞疫苗，將於今明兩年運送至有需要國家。

加拿大國家免疫顧問委員會同日建議，首劑接種阿斯利康疫苗的人士，第二劑應改打輝瑞或莫德納疫苗，因新數據顯示這種混合疫苗接種的方式的免疫效果更強。建議亦指，除非接種者對輝瑞及莫德納疫苗有過敏反應，否則不應選擇施打阿斯利康疫苗。

德國薩爾蘭大學早前研究顯示，首劑打阿斯利康、第二劑轉打輝瑞，以及兩劑全打輝瑞的人士，其體內抗體及T細胞均遠高於打兩劑阿斯利康的人士。加拿大現共約2,500萬人接種最少一劑疫苗，近600萬人已完成所有接種。另外，德國內政部表示，由6月25日起開放讓已完成疫苗接種的非歐盟成員國旅客入境，但仍禁止來自變種病毒疫區國家的旅客。

歐盟早前就阿斯利康藥廠未有提供承諾劑量的疫苗，向阿斯利康提出訴訟，要求藥廠在本月底之前，交付共1.2億劑疫苗。阿斯利康昨發聲明，指比利時布魯塞爾法院判定藥廠只須在9月27日前向歐盟交付8020萬劑疫苗，法官認同藥廠遇到史無前例的困難情況，引發延誤。

美聯社/路透社